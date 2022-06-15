Tuğba Ekinci... TARKAN'I YERDEN YERE VURDU! - Haberler

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Tuğba Ekinci... TARKAN'I YERDEN YERE VURDU!

Magazinkolik - Magazin
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Tuğba Ekinci... TARKAN'I YERDEN YERE VURDU!

Tuğba Ekinci, 3 yıl aradan sonra dün akşam konser veren Tarkan'ın sahne performansını sert bir dille eleştirdi.

Tarkan'ın performansını beğenmeyen Ekinci, "Bunun neyine çığlık atıyorlar. Şarkı söylemekten bıkmış siz de sizi seviyor zannediyorsunuz" dedi.

Tarkan, 3 yıl aradan sonra dün akşam Türkiye'de sahneye çıktı.

Tarkan'ın sahne performansını gören şarkıcı Tuğba Ekinci ise çok konuşulacak bir yorum yaptı.

"ŞARKI SÖYLEMEKTEN BIKMIŞ"

Digital bir platformun dün akşam İstanbul'da yapılan lansmanında sahneye çıkan Tarkan, performansıyla ünlü isimleri coşturdu.

Konserinde dans etmeyi ihmal etmeyen Tarkan'ın görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Meslektaşının konserinde çığlık atıldığını gören Tuğba Ekinci ise "Bunun neyine çığlık atarsınız anlamadım gitti.

Resmen bıkmış şarkı söylemekten siz de sizi seviyor sanıyorsunuz" dedi.

Tuğba Ekinci... TARKAN'I YERDEN YERE VURDU!

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