Tuğba Ekinci'nin kadınlar hakkındaki açıklamalarına eleştiri

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci katıldığı televizyon programında kadınlar hakkında yaptığı yorumlara sunucu Seda Akgül'den eleştiri geldi.

Ekinci'nin kadınlar hakkında yaptığı " Türk erkeği kendisine kuyruk sallamayana gitmez", "Eğitim seviyesi olmayan ülkelerde askıyla,mini etekle metroya binilmez", "Türk erkekleri kadınlardan daha namuslu abi" tarzında yaptığı açıklamalarına ünlü sunucudan cevap gecikmedi.

Seda Akgül şarkıcı Tuğba Ekinci'nin kadınlar hakkında yaptığı açıklamalara " Askerlere aç yapandan inciler " yorumunu yaptı. Ünlü sunucunun yaptığı yorum çok sayıda beğeni aldı.