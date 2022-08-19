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Tuğba Ekinci... KÜVET POZLARI SINIRLARI ZORLADI!

Tuğba Ekinci... KÜVET POZLARI SINIRLARI ZORLADI!

Tuğba Ekinci, yine kendine has tarzıyla bir paylaşıma imza attı. Siyah lateks mayoyla küvette verdiği pozları paylaşan Ekinci, kısa sürede gündem oldu.

Tuğba Ekinci geçtiğimiz günlerde "Doğru meme" notuyla pozlarını paylaşarak Gülşen'e meydan okumuştu.

Tuğba Ekinci... KÜVET POZLARI SINIRLARI ZORLADI!

Son olarak küvette verdiği pozları paylaşan Ekinci, sosyal medyada gündem oldu.

Tuğba Ekinci... KÜVET POZLARI SINIRLARI ZORLADI!

Kısa sürede gündem olan Tuğba Ekinci'yi takipçileri Kim Kardashian'a benzetti.

Tuğba Ekinci... KÜVET POZLARI SINIRLARI ZORLADI!

Ekinci paylaşımına, "Seksi olmak için kurguya gerek yok" notunu düştü.

Tuğba Ekinci... KÜVET POZLARI SINIRLARI ZORLADI!

Tuğba Ekinci... KÜVET POZLARI SINIRLARI ZORLADI!

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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