Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un öpüşme sahnesi diziye damga vurdu

Başrollerini Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Murat Boz, Serkan Altunorak, Boncuk Yılmaz, Fırat Tanış, Rıza Kocaoğlu ve Füsun Demirel'in yer aldığı Zeytin Ağacı dizisi Netflix'te yayınlanmaya başladı. 8 bölümden oluşan diziye Büyüküstün ve Boz'un sahneleri damga vurdu.

ÖPÜŞME SAHNESİ DİKKAT ÇEKTİ

Dizinin 3. bölümünde Murat Boz ve Tuba Büyüküstün kumsalda öpüşüyor. İkilinin sahnesi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken izleyiciler de ikiye bölündü. Bir kısım ikilinin uyumunu çok beğenerek "Şov yapmışlar" derken bir kısım da "Bu kadarı da fazla" diyerek eleştirdi.

AŞK YAŞADIKLARI İDDİA EDİLDİ

Özel hayatlarını gizli yaşamayı tercih eden Murat Boz ve Tuba Büyüküstün'ün çekimlerde yakınlaştığı ve aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Ancak çift aralarındaki aşk iddiasını her fırsatta yalanlamıştı.

ZEYTİN AĞACI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Üniversite yıllarında tanışan Ada, Sevgi ve Leyla'nın yıllardır devam eden güzel bir dostlukları vardır. Başarılı bir cerrah olan Ada, idealist bir avukat ve kariyer yapmayan Leyla. Sevgi'ye kanser teşhisi konulduktan sonra bu üç kadın arasındaki güçlü bağ en büyük sınavını verir. Ada, Sevgi'nin dediği gibi hastaneye yatmak yerine başka bir ümidin peşinden gitmeyi tercih eder. Sevgi, Leyla'dan bir adamı bulmak için onu Ayvalık'a götürmesini ister. Bu kararından Sevgi'yi vazgeçiremeyince hep beraber yola çıkarlar. Bu yolculukla birlikte üç dostun hayatı da değişecektir. Sevgi'nin arayışı, Ada'nın ve Leyla'nın hayatında da değişikliğe neden olacaktır.