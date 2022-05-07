Trabzonspor'un şampiyonluğunu İsmail Türüt ile kutladılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor'un şampiyonluğunu İsmail Türüt ile kutladılar

İhlas Haber Ajansı - Magazin
 - Güncelleme:
Trabzonspor'un şampiyonluğunu İsmail Türüt ile kutladılar

Karadeniz'in sevilen sanatçısı İsmail Türüt, Zonguldak'ta konser verdi.

ZONGULDAK (İHA) - Karadeniz'in sevilen sanatçısı İsmail Türüt, Zonguldak'ta konser verdi. Trabzonspor'un şampiyonluğunun kutlandığı geceye katılan vatandaşlar horon oynadı.

Zonguldak'ta Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları çerçevesinde Karadenizli sanatçı İsmail Türüt konser verdi. Tır Parkı'nda gerçekleştirilen konsere çok sayıda vatandaş katıldı. Bazı vatandaşlar ellerindeki Trabzonspor bayrakları ile konsere katıldı. İsmail Türüt yaklaşık iki saat kaldığı sahnede Karadeniz Türküleri söyleyerek vatandaşlarla horon oynadı. Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, gecenin anısına sanatçı İsmail Türüt'e çeşitli hediyeler takdim etti. Ünlü sanatçı konser arasında hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini ise geri çevirmedi. Türüt, bir hayranına boynundaki Trabzonspor atkısını armağan etti.

Konser etkinlikleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler güvenlik önlemleri aldı. Siber polisler de broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Magazin

İsmail Türüt, Trabzonspor, Zonguldak, Konser, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title