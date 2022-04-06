Tolga Yakalı Yeni Albüm Hazırlıklarına Başladı

Genç müzisyen Tolga Yakalı, yeni albüm çalışmalarına start verdi. Daha önce yayınladığı şarkılarla dikkatleri üzerine çeken genç şarkıcı, uzun süre ara verdiği müzik kariyerine kaldığı yerden devam ediyor.

Yeni albümü için kampa giren Tolga Yakalı, yaklaşık 10 kilo vererek yeni imajı ile dikkat çekti. Yeni şarkısının klibi için Çin, Tayland ve Japonya başta olmak üzere Asya ülkelerini gözüne kestiren Tolga Yakalı, yaz sezonuna bomba gibi girmeye hazırlanıyor.