Tolga Karel... BABASINI KAYBETTİ!

ACI HABERİ DUYURDU

Babası Tufan Karel'i kaybeden Tolga Karel, Instagram hesabından paylaşımlar yaparak acısını takipçileriyle paylaştı.

"KOCA YÜREKLİ BABAM"

Babasının fotoğrafını yayınlayan Karel, gönderisine "Bu dünyadan adam gibi bir adam geçti.

Rabbim sana şükürler olsun, onu benim babam olarak dünyaya getirdiğin için.

Koca yürekli babam, ışıklar içinde uyu. Ama ben gelmeden ölme demiştim sana, hani beni bekleyecektin baba..." notunu yazdı.

Tolga Karel'in bu paylaşımına, birçok takipçisinden baş sağlığı yorumları geldi.

Ardından hikayeler bölümünden bir mesaj yayınlayan Karel, şöyle yazdı:

Tüm dostlarımdan, seven sevmeyen herkesten mesajlar aldım. Allah hepinizden razı olsun. Çok üzgünüm. Arkamdaki gölgem, dağım gitti... Elveda baba.

Karel, sonrasında babasıyla olan son mesajlaşmalarını da paylaşarak, "Son mesajı... Kalbim acıyor baba, seni hiç unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

DÖRDÜNCÜ KEZ BABA OLACAK

Öte yandan Karel, geçtiğimiz aylarda tv8 ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına telefonla bağlanarak, "evliliğinin güzel devam ettiğini söylemiş ve dördüncü kez baba olacağını duyurmuştu.

Eşi Sarah Scott'ın iki buçuk aylık aylık hamile olduğunu açıklayan Tolga Karel, "Şuan cinsiyet belli değil.

Hanımla çok güzel çocuklar yapıyoruz niye duralım ki dedik" şeklinde konuşmuştu.

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