Tokat'ta sünnet şöleni düzenlendi

Tokat'ta Reşadiye Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleninde 42 çocuk sünnet edildi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Reşadiye Belediyesi tarafından toplu sünnet şöleni düzenlendi. İlçede gerçekleşen şölene katılım yoğun oldu. Çocuklarla ilgilenen palyaço, çaldığı davulla yüzleri güldürdü. Şölende 42 çocuk sünnet ettirildi. Öte yandan günlerde İstanbul'un Kağıthane ilçesinde çıkan çatışmada şehit düşen polis memuru Hakan Telli 'de şölende anıldı.

"Burada ki çocuklarımız da erkekliğe ilk adımını atmış olacak"

Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, " Aslında bu şenlik daha eğlenceli dolu dolu geçecekti ancak bildiğiniz üzere şehidimiz vardı. Biz bir ölür bin diriliz demiş atalarımız, o bayrak uğruna şehit oldu. Bugün burada ki çocuklarımız da erkekliğe ilk adımını atmış olacak. İlerleyen zamanlarda da bu bayrağı devir alacaklar" dedi. - TOKAT