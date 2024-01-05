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Tiyatro ve Müzik Dünyasının Duayeni Ayla Algan Hayatını Kaybetti

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Tiyatronun ve müzik dünyasının duayenlerinden olan sanatçı Ayla Algan, geçirdiği beyin kanaması sonucu 87 yaşında hayatını kaybetti. 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Algan, Sadri Alışık ile oynadığı 'Ah Güzel İstanbul' filmiyle gönüllerde yer edinmişti.

Tiyatronun ve müzik dünyasının duayenlerden olan sanatçı Ayla Algan geçirdiği beyin kanaması sonucu 87 yaşında hayatını kaybetti.

2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Algan, kült haline gelmiş ve hala büyük bir keyifle seyredilen Sadri Alışık ile oynadığı "Ah Güzel İstanbul" filmiyle gönüllerde yer edinmişti.

AYLA ALGAN KİMDİR?

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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