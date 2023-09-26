The Office Yeniden Çekilecek İddiaları

Steve Carell'in başrolünde olduğu ve 2005-2013 yılları arasında yayınlanan The Office için reboot çekileceği iddia edildi. Greg Daniels'ın senaristliğini yapacağı yeni bölümlerde diğer oyuncuların da olup olmayacağı henüz netleşmedi.

Steve Carell'in başrolünde olduğu ve 2005-2013 yılları arasında yayınlanan The Office için reboot çekileceği iddia edildi. Açıklamaya göre yeni bölümlerin senaristliğini dizinin ilk yapımcılarından olan Greg Daniels yürütecek. Peki Steve Carell (Michael Scott) ve diğer oyuncular da olacak mı?

The Office için çekimlere yeniden başlandığı iddia edildi

2005'ten 2013'e kadar dokuz sezonuyla dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşan The Office'in yeniden çekileceği yönünde iddialar ortaya çıktı. ABD'de ortaya çıkan iddialar, dizinin "yeni bir versiyonun" geliştirildiğini ve Amerikan versiyonunu uyarlayan Greg Daniels'ın showrunner (dizi sorumlusu) olarak geri döneceği belirtildi.

Detaylar henüz netleşmemiş olsa da, Daniels'ın aynı ofiste yeni karakterler üzerinde çalıştığı bildirildi. Ayrıca yeni uyarlamanın farklı bir hikayeye yer vereceği de söylentiler arasında. Bu da Steve Carell (Michael Scott) ve ekibinin olmayacağına işaret ediyor.

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Bilmeyenler için The Office ilk olarak 2001 yılında başrolünde Ricky Gervais'in olduğu bir sitcom dizisiydi. İngiltere'deki başarısının ardından, Greg Daniels tarafından Amerikan uyarlaması hazırlandı. Ancak bu uyarlama orijinalini geçerek dünya çapında bir kitleye ulaştı.

Dizinin başrolü Steve Carell henüz yeniden yapımla ilgili açıklamada bulunmadı. Ancak John Krasinski, Mindy Kaling ve B.J. Novak gibi dizinin önemli oyuncuları, karakterlerini canlandırmaya açık olduklarını ifade ettiler. Fakat hikayenin yeniden başlamayı hak etmesi gerektiğini bildirdiler.

Daniels'ın projeye öncülük etmesiyle birlikte, yeni bir hikaye ve yeni karakterler yolda olabilir. Ayrıca John Krasinski, Mindy Kaling ve B.J. Novak gibi sevilen karakterler de yeniden dönebilir. Ancak henüz resmi bir açıklama olmadığını hatırlatalım.

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