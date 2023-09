The Last of US 2. Sezonu İçin Abby Karakterini Canlandıracak Oyuncu Seçildi

The Last of US dizisinin ikinci sezonunda Abby karakterini canlandıracak oyuncu belirlendi. İkinci sezonun çekimlerine Hollywood grevlerinin sona ermesiyle başlanacak.

2023 yılının başında vizyona giren, yapımcısı HBO olan ve 2013 yapımı efsane oyundan uyarlanan The Last of US dizisi, 'oyun uyarlaması dizi ve filmler kötüdür' algısını yıkmayı başaran nadir yapımlardan biri oldu. İnsanlar, ilk sezon biter bitmez ikinci sezon için heyecanını dile getirmiş ve ikinci sezon da onayı almıştı. İkinci sezon ile ilgili heyecanlandıran bir haber geldi.

The Last of US 2. sezonu için Abby karakterini canlandıracak oyuncu seçildi

The Last of US 2. sezonu için, devam eden Hollywood grevleri sona erdiğinde çekime başlanacak ve ikinci oyunun tartışmalı karakteri Abby'yi de içerecek. Dizinin yönetmeni Craig Mazin, Los Angeles Times'a verdiği bir röportajda bu rolü kimin canlandıracağını belirlediklerini resmen duyurdu.

Mazin, 2. Sezonda Abby'yi kimin oynayacağını söylemedi, ancak hayranlar sosyal medya paylaşımlarına dayanarak Shannon Berry'nin (The Wilds, Hunters) rolü aldığını öne sürüyorlar.

Neil Druckmann döktürdü: The Last of US 2. sezon, yeni oyun ve daha fazlası!

Berry Instagram'da Neil Druckmann'ın yanı sıra serinin yıldızları Pedro Pascal ve Bella Ramsey'i ve The Last of US resmi hesabını takip ediyor. Tüm bu kişiler ve hesaplar birbirinden bağımsız olarak ünlü olduğu için buna bel bağlamak pek doğru olmaz.

Berry, 2020'de Abby'ye olan benzerliği hakkında şimdi sildiği bir tweet'te şöyle demişti: "Tamam, şimdi çok fazla insanın The Last of US'tan Abby'ye benzediğimi söylediğini gördüm ve vay canına, haklılar."

The Last of US Sezon 2'nin ikinci oyunun bazı ana olaylarını kapsaması bekleniyor, bu nedenle Abby kesinlikle ortaya çıkacaktır. Abby, The Last of Us: Part II'de merkezi bir karakter ve hikayede yaşananlar ve Abby'nin hikayeye dahil olması göz önüne alındığında tartışmalı bir karakter.

Last of US dizisi beklediğimizden daha uzun olabilir!

Bazı insanlar Abby'yi The Last of US 1. Sezon finalinde gördüklerini düşündüler, ancak Druckmann bu hayran söylentisini yanlış olduğu gerekçesiyle reddetti.

Grevler başlamadan önce HBO yönetimi The Last of US 2. Sezonun 2025 yılında geleceğini söylemişti. Hollywood grevleri 2. Sezon prodüksiyonunun başlamasını neredeyse kesin olarak geciktirecek ve bu da vizyon tarihinin de değişebileceği anlamına gelebilir.

Siz ne düşünüyorsunuz?