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Tevetoğlu, genç nesillere tepki gösterdi

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Tevetoğlu, genç nesillere kelimeleri değiştirerek anlamını ve anlatım amacını bozmadığını söyleyerek; 'Kendimi savunmuyorum, çünkü kimseye sorumlu değilim, müzik de kimsenin malı değildir. ayrıca siz kimsiniz pardon?.. Yaptım geldim İngiltere'de. Sizin ne faydanız var bu genç kuşağa ne yaptınız dinazorluktan ahkam kesmekten başka acaba?' diyerek tepkisini gösterdi.

Tevetoğlu ise, genç nesillere kelimeleri değiştirerek anlamını ve anlatım amacını bozmadığını söyleyerek; "Kendimi savunmuyorum, çünkü kimseye sorumlu değilim, müzik de kimsenin malı değildir. ayrıca siz kimsiniz pardon?.. Yaptım geldim İngiltere'de. Sizin ne faydanız var bu genç kuşağa ne yaptınız dinazorluktan ahkam kesmekten başka acaba? diyerek tepkisini gösterdi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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