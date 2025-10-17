Test sonuçları belli oldu! 8 ünlüde uyuşturucu madde tespit edildi

İstanbul'da, şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadeleri alınan 19 ünlü isimden 8'inin testi pozitif çıktı. Kanında veya saçında uyuşturucu tespit edilen isimlerin Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım olduğu öğrenildi.

8 ÜNLÜNÜN KANINDA UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alındı. Testleri alınan 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif olduğu tespit edildi.

TESTİ POZİTİF ÇIKAN İSİMLER

Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım.

KANINDA İLAÇ ETKEN MADDESİ TESPİT EDİLEN ÜNLÜLER

Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter. Derici, Altun ve Sali'nin ilaçlarının yeşil reçete ile alındığı belirtildi.

KANINDA HERHANGİ BİR MADDE TESPİT EDİLMEYEN ÜNLÜLER

Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk.