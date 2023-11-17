Teşkilat... ÖMER, ÜZERİNE OYNANAN OYUNU BOZMAYA ANT İÇER!

Teşkilat'ın 84. bölümünde neler olacak:

Ömer üzerine oynanan oyunun farkındadır. Zehra'yı ve acılarını kullanan Gökhan, Ömer'in hata yapacağından emin olsa da Ömer ne olursa olsun Zehra'yı bu oyunlara kurban etmeyecektir.

Beklenmedik hamleyle karşı karşıya kalan ekip masumların zarar görmemesi için temkinlidir Neslihan hem bakana hem de geri kalan herkese mümkün olabilecek en büyük sözü verir. İstenmedik sonuçlar hem Zehra'nın hayatına hem de Neslihan'ın kariyerine mal olabilir.

Zamana karşı büyük bir mücadele verilirken Neslihan'ın ekibe ve Ömer'e olan güveni tamdır. Ömer bu sefer Zehra'yı kaybetmeyecektir.