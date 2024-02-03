Teşkilat'ın 94. bölümünde neler olacak:

Ömer yeni bir düşman ile burun buruna gelir. Ancak o da bu düşmanın çok daha farklı ve en önemlisi daha da tehlikeli olduğunu anlar.

Ömer ile bağlantıyı tamamen kesilen Neslihan hem Ömer'i hem de ekibi sağ salim yapmak için elinden gelmeye çalışır.

Ömer ne olursa olsun intikamını almadan pes etmez. Bu yolda canından olsa bile düşmana boyun eğmez.