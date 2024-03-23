Teşkilat'ın 101. bölümünde neler olacak:

Herkes, Milli Muharip uçağının uçuşunun gururunu yaşarken Çetin de Kambur'u başarısızlıkla suçlar. Kambur'un tek düşündüğü ise Ömer'in cesedini bulmaktır. Ömer'e ulaşamayan ekip oldukça tedirgindir. Durumu öğrenen Neslihan adeta yıkılır.

Ekip Ömer'i sağ salim bulmak için seferber olur. Ancak ondan haber alamadıkça umutları tükenmek üzeredir. Ancak düşman hiç beklemediği bir anda kendini Teşkilat'ın elinde bulacaktır.