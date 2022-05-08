Teoman'dan Duygusal Anneler Günü Paylaşımı
Snob Magazin - Magazin
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Anneler Günü için paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı Teoman, sosyal medya hesabından annesi ile ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu.
Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, ' Anneler Günü'nü sosyal medya hesaplarından yayınladıkları duygusal mesajlar ve fotoğraflarla kutladı.
Rock müziğin sevilen ismi Teoman da çocukluk fotoğrafıyla birlikte yayınladığı şiirle annesinin Anneler Günü'nü kutladı.
İşte Teoman'ın duygusal o paylaşımı:
Snob Magazin / Magazin