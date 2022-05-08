Teoman'dan Duygusal Anneler Günü Paylaşımı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Teoman'dan Duygusal Anneler Günü Paylaşımı

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Teoman'dan Duygusal Anneler Günü Paylaşımı

Anneler Günü için paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı Teoman, sosyal medya hesabından annesi ile ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu.

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, ' Anneler Günü'nü sosyal medya hesaplarından yayınladıkları duygusal mesajlar ve fotoğraflarla kutladı.

Rock müziğin sevilen ismi Teoman da çocukluk fotoğrafıyla birlikte yayınladığı şiirle annesinin Anneler Günü'nü kutladı.

İşte Teoman'ın duygusal o paylaşımı:

Snob Magazin / Magazin

Anneler Günü, Medya, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title