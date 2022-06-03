Temmuzda Sete Çıkıyoruz - Haberler

Basın mensuplara poz verdikten sonra soruları yanıtlayan Kadir Doğulu "Yurt dışından misafirlerimiz geldi, onlar ile ilgilendik. Yurt dışında projeler yapmak için konuştuk. Türkiye'de de ortak projelerimiz olabilir, onları konuştuk" dedi.

Neslihan Atagül ile başrolünü paylaşacağım proje hakkında da konuşan Doğulu "Temmuzun ilk haftası çekimler başlıyor. Sevgili eşim Neslihan Atagül ile sete çıkıyoruz, Eylülde de yayın var." dedi.

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