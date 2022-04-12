Tatlıses'ten Onaylı Şarkı

Müzisyen Şahap Akagün'ün Özlüyorum adlı yeni tekli çalışması Özdemir Müzik imzasıyla dijital platformlarda yayınlandı.

Sözü Şair Yalçın Polat'a müziği Altan Başyurt'a ait olan müzik yönetmenliğini Kenan İlgen'in yaptığı şarkının klibini Turgay Ceylaner yönetti. Şahap Akagün şarkısını ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'e özel olarak dinletti. Tatlıses "Bu şarkı düğünleri coşturur" dedi.

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