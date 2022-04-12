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Tatlıses'ten Onaylı Şarkı

Snob Magazin - Magazin
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Tatlıses'ten Onaylı Şarkı

Şahap Akagün, yeni şarkısı Özlüyorum'u İbrahim Tatlıses'e dinletti. Tatlıses "Bu şarkı düğünleri coşturur" dedi.

Müzisyen Şahap Akagün'ün Özlüyorum adlı yeni tekli çalışması Özdemir Müzik imzasıyla dijital platformlarda yayınlandı.

Sözü Şair Yalçın Polat'a müziği Altan Başyurt'a ait olan müzik yönetmenliğini Kenan İlgen'in yaptığı şarkının klibini Turgay Ceylaner yönetti. Şahap Akagün şarkısını ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'e özel olarak dinletti. Tatlıses "Bu şarkı düğünleri coşturur" dedi.

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