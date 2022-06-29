Tatilini Projelendirdi

Evlilik Sonrası İlk Açıklama Geldi Tatilini Projelendirdi En son 'Kuruluş Osman' dizisindeki prenses Mari karakteri ile ses getiren ünlü oyuncu Şeyma Korkmaz tatilini Bodrum'da geçiriyor. Titanic Deluxe Bodrum Hotel'de kalan oyuncu yeni projesini okurken bir karesini sosyal medyada takipçileri ile paylaştı. Yeni projesi hakkında ser verip, sır vermeyen oyuncu "İzleyicilerin çok beğeneceklerini tahmin ediyorum. Kendisini çok heyecanlandıran bir proje olduğunu" söyledi. Snob Magazin / Magazin Bodrum Magazin Haberler

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