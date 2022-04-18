Tarkan... KEÇİLERLE PAZAR SOHBETİ! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarkan... KEÇİLERLE PAZAR SOHBETİ!

Magazinkolik - Magazin
 - Güncelleme:
Tarkan... KEÇİLERLE PAZAR SOHBETİ!

Doğaya olan hayranlığı ile bilinen Megastar Tarkan, kendisini doğanın kollarına attı. Bisiklet turuna çıkan yıldız şarkıcı keçileri me'leyerek çağırdı.

Tarkan tatilinden paylaşımlarına devam ediyor.

Bisiklet turuna çıkan ünlü şarkıcı bol bol story paylaşımı yaptı.

Keçileri me'leyerek çağırdı

Turunu kare kare paylaşan Tarkan, yol üstünde karşılaştığı keçi yavrularını sevmeyi de ihmal etmedi.

Keçileri me'leyerek çağıran Tarkan o anları da paylaşımlarına ekledi.

Hastayım keçilere

Keçilerle karşılıklı me'leyen ünlü şarkıcı "hastayım keçilere" diye de ekledi.

Tarkan'ın bu hallerini gören takipçileri, "me'lerken bile detone olmuyor" "Tarkan keçi fan club" gibi yorumlar yaptı.

Tarkan... KEÇİLERLE PAZAR SOHBETİ!

Tarkan... KEÇİLERLE PAZAR SOHBETİ!

Magazinkolik / Magazin

Magazinkolik, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title