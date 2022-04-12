Selami Şahin... GEÇİRDİĞİ KORKUNÇ KAZAYI ANLATTI!

Armağan Çağlayan'ın "Dur Bi Dinle" isimli programının bu haftaki konuğu Selami Şahin oldu.

Samimi açıklamalarda bulunan sanatçı, 37 yıllık eşi Didem Şahin'le nasıl tanıştığını da anlattı ve eşinin ailesinin önce büyük zorluk çıkardığını söyledi:

"Biz sanatçıya kız vermeyiz dediler. Üçüncü kez istemeye gittim, babası 'Bu adamı seviyor musun?' dedi.

Cevap yok! 'Cevap vermediğine göre seviyor, verdim gitti' dedi."

Nişan yüzüklerini Zeki Müren'in taktığını anlatan Şahin, oğlu Lider doğduğunda sanatçının hediye olarak 30 altın verdiğini söyledi.

Usta sanatçı, sohbetin bir bölümünde, 1980'li yıllarda geçirdiği Trafik kazası sonrası hayata nasıl tutunduğunu da anlattı.

Otomobiline kamyon çarptığını söyleyen Şahin, o korkunç anları şöyle anlattı:

"Caddebostan'a giderken önümüze kamyon fırladı. Yanımdaki arkadaşım vefat etti.

Elimi alnıma koyarak, başımı korumuşum, yoksa ölecektim. Kolumu keseceklerdi neredeyse.

Lider bir yaşındaydı daha. Kafama darbe yediğim için bir yerde saç var, bir yerde de yok."

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