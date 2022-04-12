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Tarkan... ESPRİLİ CEVAP; 'ARADA BOYUYORUM!'

Magazinkolik - Magazin
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Tarkan... ESPRİLİ CEVAP; 'ARADA BOYUYORUM!'

Yat ve villa aldığı iddialarına yanıt veren Tarkan, "Yat almadım, Kaz Dağları'nda villam yok, hiç olmadı, saçım da protez değil ama arada boyuyorum" dedi. Tarkan'ın paylaşımını alıntılayan Cem Yılmaz'dan da çarpıcı bir açıklama geldi.

Tarkan, yeni bir villa ve 80 milyon TL değerinde ultra lüks bir tekne satın aldığı iddialarına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarkan, "Yat almadım, Kaz Dağları'nda villam yok, hiç olmadı, saçım da protez değil ama arada boyuyorum" ifadelerini kullandı.

CEM YILMAZ'DAN DA ÇARPICI PAYLAŞIM

Tarkan'la ilgili iddialara Cem Yılmaz'dan da cevap geldi.

Tarkan'ın paylaşımını alıntılayan Yılmaz, "Benim de Kaz dağlarına hiç gitmişliğim yoktu.

Senelerce vay villası var dediler! Dedim olabilir :) ve yer aldım oradan .Her şerde hayır vardır.

Yatım var, saçım da var bunlar ok" ifadelerini kullandı.

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Tarkan, Magazin, Haberler

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