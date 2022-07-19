Tarık Mengüç... KLİP ÇEKİMİNDE 9 SAAT DANS ETTİ!

En son 7 yıl önce Yıldız Tilbe ile düet yapan Mengüç, şimdi de arabesk müziğin en sıra dışı isimlerinden Cansever'le 'Ömrüm' şarkısını birlikte seslendirdi.

Klibinde 9 saat aralıksız dans etti

MGM Müzik etiketiyle yayımlanan şarkının video klibi Mustafa Özen yönetmenliğinde eski bir araba mezarlığında çekildi.

Tarık Mengüç yıllar sonra kalabalık bir dans ekibi ile klibinde aralıksız 9 saat dans etti.

Tarık Mengüç her albümünde olduğu gibi farklı kıyafet tasarımlarıyla adından sıkça bahsettirerekZ kuşağının idolü olmayı başardı.

Ortadoğu'nun reklam yüzü oldu

Coca Cola ve Vodafone gibi dünyaca ünlü markaların reklam yüzü olan Tarık Mengüç, Ortadoğu'nun en büyük markalarından biriyle anlaşma imzaladı.

Önümüzdeki aylarda yurtdışında kamera karşısına geçmeye hazırlanan Mengüç, reklam yüzü olduğu markayla da konserler verecek.

Yaz sonuna kadar 4 yeni şarkı

Çok renkliliğini her zaman cesur işlerle suna Mengüç, yayımladığı şarkılarla kendisinden beklenen radikal işlere imza atmaya devam ediyor.

İnsanın iç dünyasına dokunan fazlaca eğlendiren bazen de ağlatan unutulmaz şarkılara imza atan Mengüç, yaz sonuna kadar kısa aralıklarla 4 şarkı daha yayınlamaya devam edecek.

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