Tarık İster'in Şarkı Klibinde Küçük Bir Kaza
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Tarık İster'in müziği Aydın Kurtoğlu ve Tarık İster'e ait olan şarkının klibinde çekilen motosiklet sahnesinde Beste Korkmaz küçük bir kaza geçirdi. Kaza sırasında ufak sıyrıklar alan Korkmaz, durumu şans eseri atlatarak yorumunu yaptı.
Sözü Tarık İster'e müziği Aydın Kurtoğlu ve Tarık İster'e ait olan şarkının klibin yönetmen koltuğunda ise Adem Doğan oturdu. İstanbul'da çekilen klibin motosiklet sahnesinde küçük bir kaza geçiren Beste Korkmaz, yürekleri ağza getirdi.
Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Korkmaz, "Nazara geldim, Allah beterinden saklasın" yorumunu yaptı.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin