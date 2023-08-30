Tarık İster'in Şarkı Klibinde Küçük Bir Kaza

Tarık İster'in müziği Aydın Kurtoğlu ve Tarık İster'e ait olan şarkının klibinde çekilen motosiklet sahnesinde Beste Korkmaz küçük bir kaza geçirdi. Kaza sırasında ufak sıyrıklar alan Korkmaz, durumu şans eseri atlatarak yorumunu yaptı.