Taner Ölmez... 'NEŞET ERTAŞ'I OYNAMAYI ÇOK İSTERDİM!'

YouTube programında konuklarını ağırlayan Hakan Gence'nin bu haftaki 'Sıkı Muhabbet'i Taner Ölmez'le devam ediyor.

Ünlü oyuncu; kariyerini, baba oluşunu ve hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Baba olmayı tarifsiz bir duygu olarak nitelendiren Taner Ölmez, "Aslında beni kan tutar, doktor da biliyordu bunu.

O yüzden bebek benim görebileceğim bir durumdayken 'Bakmak ister misin' diye sordu.

Sadece 'Ay ay ay' diyebilmişim. Daha sonra yalnız kaldığımızda ise Nuri Bilge Ceylan filmi gibi bebekle birbirimize bakıyorduk.

Konuşma yok, öyle birbirimize bakıyoruz... Tam bir 'arthouse'..." dedi.

'Medcezir' dizisinden sonra benzer işlerin teklif edildiğini söyleyen Ölmez, "Hepsi aynı roldü. İstemedim.

Mesela Neşet Ertaş'ı oynamayı isterdim ancak onu oynayabilecek kabiliyette değilim.

Çünkü onun alameti farikası enstrümandaki virtüözlüğü.

Bana da rol teklif edildi ama oynayamayacağımı söyledim" diye konuştu.

'Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet' yeni bölümüyle her cuma saat 14.00'te Hürriyet YouTube kanalında yayında.

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