TAMEV ÇAĞDAŞ TÜRK KIZLARI OKUSUN DİYE ÇALIŞIYOR!

Açlıkla mücadele ve eğitim için geliştirdiği, toplumsal ve bireysel çalışmalarla “fırsat eşitsizliğine son” mottosu ile öncü olan TAMEV Derneği, Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılına Kozyatağı Hilton Otel’de merhaba dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasıyla birlikte "Çağdaş Türk Kızları Okusun" projesine destek için bir araya gelen TAMEV Derneği üyeleri, devlet üniversitesinde okuyan başarılı öğrencilere ve özel üniversitelerde yüzde yüz burslu okuyan kız öğrencilere burs imkanı sağlıyor.

TAMEV Derneği Başkanı Nuray Marçak "Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayarak, bu mirası daha da ileriye taşıma taahhüdümüz var.

Bu amacı gerçekleştirmenin en doğru yolunun da Cumhuriyetimizin değerlerine bağlı, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımayı amaçlayan çağdaş Türk kızlarımızın eğitiminden geçtiğini biliyoruz. Bu yolda da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.