Takeoff... ABD'Lİ RAP STAR'I SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ, SEBEBİ ŞAŞIRTTI!
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ABD'nin önde gelen rap grubu Migos'un üyesi, “Takeoff” takma adıyla sahneye çıkan Kirshnik Khari Ball, Houston kentinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Eğlence organizasyonunda gerçekleşen silahlı saldırının nedeni de ortaya çıktı.
Takeoff sahne adıyla bilinen Kirshnik Khari Ball, katıldığı bir eğlence organizasyonunda vurularak öldürüldü.
28 yaşındaki rapçi Takeoff vurulduğu sırada Migos'un diğer üyeleri Quavo ve Offset de olay yerinde arkadaşlarıyla birlikteydi.
KUMAR OYNARKEN TARTIŞMA YAŞANDI
TMZ'nin haberine göre; Houston polisi ihbarlar üzerine harekete geçtiklerini ancak Takeoff'un olay yerinde öldüğünü açıkladı.
Olayın kumar oynarken tartışma çıkması sonucunda yaşandığı iddia edildi.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin