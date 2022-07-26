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Tahtı Kimseye Bırakmadılar

Tahtı Kimseye Bırakmadılar

Son dönemin en başarılı iki ismi Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut, iki şarkısı birbirine rakip oldu...

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Trend listelerinde 1,5 yılda 2 milyar izlenme rakamını geçen Kurtuluş - Burak ikilisi yeni şarkılarıyla da müzik listelerinde zirvede...

Mahzen Media Tolga Aykut prodüktörlüğünde son şarkıları 'Sebepsiz Gidenlere' ve 'Karalaya Karalaya' şarkıları 1. sırada yer değiştirerek, tahtı kimseye bırakmadılar. Önce 'Karalaya Karalaya' sonrasında yer değiştirerek, 'Sebepsiz Gİdenlere' adlı şarkıları trend müzik listelerinde 1. sıraya oturdu. İki şarkısı ile tahtı kimseye bırakmayan Kurtuluş Kuş, Burak Bulut sosyal medyada da viral olan şarkılar arasına girdi.

Mahzen Media Managment ile Türkiye'nin birçok yerinde verdikleri konserler ile hayranlarıyla buluşan Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş, hem şarkılarına hemde konserlerine yoğun ilgi gösteren hayranlarına çok teşekkür ederek, hit şarkılar yazmaya devam edeceklerini belirttiler.

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