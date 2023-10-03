Mehmet'in uyanması Tahir'in kurtuluşu demektir. Tahir, Farah'ı ondan asla vazgeçemeyecek kadar çok sevmektedir. Behnam'ın annesi Rahşan'sa Farah'ın varlığından rahatsızdır ve oğlunun bu genç kadına duyduğu hislerin gün be gün güçlendiğini büyük bir üzüntüyle görmektedir. Farah'tan kurtulmak için kurduğu bir plan ise sürpriz bir biçimde başarıya ulaşır.

Mehmet'in uyanması Tahir'in kurtuluşu demektir. Bir yıl sonra hapisten çıkan Tahir halen Farah'ın kendisinden boşanmak istediğini söylerken Behnam'ın etkisi altında olup olmadığını, ondan ve kendisine yapacaklardan korktuğu için mi böyle davrandığını merak etmektedir.

Tahir, Farah'ı ondan asla vazgeçemeyecek kadar çok sevmektedir. ya Farah… Geçen bir yılda, o Tahir'i unutmuş, unutabilmiş midir? Tahir'in bundan emin olması gerekiyordur. Farah'la yalnız kalmanın bir yolunu bulmalı, onunla her şeyi konuşacağı bir fırsat yakalamalıdır.

Behnam'ın annesi Rahşan'sa Farah'ın varlığından rahatsızdır ve oğlunun bu genç kadına duyduğu hislerin gün be gün güçlendiğini büyük bir üzüntüyle görmektedir.

Farah'tan kurtulmak için kurduğu bir plan ise sürpriz bir biçimde başarıya ulaşır.