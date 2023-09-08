Sylvester Stallone, Papa'ya Boksa Davet Etti

ABD'li ünlü aktör ve yönetmen Sylvester Stallone, Vatikan'da ziyaret ettiği Papa Franciscus'a boksa davet etti. Papa da bu davete karşılık verdi.

ABD'li ünlü aktör ve yönetmen Sylvester Stallone, Vatikan'da ziyaret ettiği Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a "Boksa var mısınız?" diye sordu.

Vatikan'ın resmi yayın organı VaticanNews'un sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Papa, Katolik olduğu bilinen Sylvester Stallone ve ailesini özel olarak kabul etti.

Stallone, kendilerine yoğun bir günde zaman ayırdığı için Papa'ya teşekkür etti.

Papa da Stallone'ye kendisinin ziyaretinden onur duyduğunu belirterek, ünlü aktöre "Biz sizin filmlerinizle büyüdük" dedi. Bunun üzerine Stallone da başrolünü kendisinin oynadığı sinema tarihinin kült filmlerinden olan "Rocky"i hatırlatarak, yumruklarını sıkıp "Boksa var mısınız?" diye sordu.

Papa da Stallone'ye yumruklarını göstererek karşılık verdi.

1930'larda ABD'ye göçmüş İtalyan kökenli bir babanın çocuğu olarak 1946'da New York'ta doğan Stallone, dün de babasının memleketi olan İtalya'nın güneydoğusundaki Gioia del Colle kasabasına giderek, fahri vatandaşlık unvanını almıştı.