Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken'in babası denizde kayboldu - Haberler

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Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken'in babası denizde kayboldu

Survivor All Star 2022'nin iddialı yarışmacılarından Ogeday Girişken'in babası denizde kayboldu. Sosyal medya hesabından kayıp ilanı veren Girişken, "Dualarınızı esirgemeyin" dedi.

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde denize giren kişiden haber alınamıyor. 3 gündür aranan kişinin Survivor yarışmasıyla adını duyuran Ogeday Girişken'in babası olduğu ortaya çıktı.

"DUALARINIZI ESİRGEMEYİN"

Burhaniye ilçeye 11 kilometre mesafedeki kırsal Pelitköy Mahallesi sahilinden denize açılan bir kişi, bir süre sonra bağırarak yardım istedi. Sahilde bulunanlar tarafından bilgi verilmesi üzerine olay yerine jandarma, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Balıkesir'de denizde kaybolan kişinin babası olduğunu duyuran Ogeday Girişken, sevenlerinden dua istedi.

Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken'in babası denizde kayboldu

Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken'in babası denizde kayboldu

Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken'in babası denizde kayboldu

Ecem Altan
Ecem Altan
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