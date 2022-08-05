Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken'in babası denizde kayboldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde denize giren kişiden haber alınamıyor. 3 gündür aranan kişinin Survivor yarışmasıyla adını duyuran Ogeday Girişken'in babası olduğu ortaya çıktı.

"DUALARINIZI ESİRGEMEYİN"

Burhaniye ilçeye 11 kilometre mesafedeki kırsal Pelitköy Mahallesi sahilinden denize açılan bir kişi, bir süre sonra bağırarak yardım istedi. Sahilde bulunanlar tarafından bilgi verilmesi üzerine olay yerine jandarma, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Balıkesir'de denizde kaybolan kişinin babası olduğunu duyuran Ogeday Girişken, sevenlerinden dua istedi.