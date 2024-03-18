Survivor yarışmacısı İnci Taneleri dizisine katılıyor iddiası

Yılmaz Erdoğan oyuncu ile bir araya gelen ve bu yıl Survivor'da yarışan Kardeniz Kılıç'ın dizide Erdoğan'ın kızı rolünde oynayacağı iddialarını kuvvetlendirdi.

DurakMedya'da yer alan habere göre yayınlandığı günden itibaren gündemdeki yerini koruyan İnci Taneleri dizisine Survivor yarışmacısının dahil olacağı iddia edildi.

Survivor yarışmasıyla adını duyuran ve geçtimiz ay elenen Kardeniz Kılıç'ın meşhur diziye gireceği belirtildi. Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri dizisine dahil olacağı öğrenilen Kardeniz Kılıç ünlü isimle fotoğraf paylaşınca iddialar da güçlenmiş oldu.