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Survivor Dokunulmazlık Oyununu Hangi Takım Kazandı?

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Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu kıran kıran geçti ve kazanan takım kırmızı takım oldu. İki yeni yarışmacı da mücadeleye dahil oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için bayrak mücadelesi kıran kıran geçti. İki yeni yarışmacıyla mücadeleye girişen takımlar yüksek motivasyonla parkurları tamamladı.

11'e-12'lik skorla dokunulmazlık oyununun kazananı kırmızı takım oldu. Haftalar sonra dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takımda adeta bayram sevinci yaşandı.

İKİ YENİ YARICMACI KATILDI!

Bu hafta iki takıma da yedek yarışmacılar katıldı. Kırmızı takıma 2018 yarışmacılarından Mustafa Kemal, mavi takıma ise 2021 yarışmacısı Dora dahil oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım kendini garantiye alırken kaybeden mavi takım oylamayla eleme adayını belirledi. Haftanın üçüncü eleme adayı Aysu oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

27 Ocak haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım olurken içlerinde bir eleme adayı çıkardılar. Bu hafta kadın elemesi gerçekleşecek ve ilk eleme adayı kırmızı takımdan Kardeniz oldu.

İkinci aday ise kırmızı takımdan Pınar oldu. Haftanın üçüncü eleme adayı ise mavi takımın oylamasıyla Aysu oldu.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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