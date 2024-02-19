Survivor'da büyük kavga ve tartışmalar yaşandı

TV8'de ekrana gelen Survivor programı, her hafta birbirinden heyecanlı oyunlar ve tartışmalarla gündeme geliyor. Yarışmanın son fragmanında da benzer bir atmosfer yaşandı.

Özellikle Pınar, Sema ve Seda arasında yaşanan kavgada ayıranlardan birinin kavgalarıyla tanınan Nagihan olması dikkat çekti. Ancak bu kavgayı gölgede bırakan bir diğer olay ise Sercan Yıldırım'ın yaşadığı tartışma oldu.

Ogeday'ın bir şişeyi nehre fırlatmasının ardından Hakan'a dönerek "Al bu şişeyi de attım Survivor Panorama'da anlatırsın" demesiyle olaylar iyice karıştı. Hakan'ın bu sözlere "Terbiyesizlik yapma" diyerek tepki göstermesi, ardından Ogeday'ın çılgına dönmesine neden oldu.

Birkaç yarışmacının zor sakinleştirdiği Ogeday, sinirlerine hakim olmakta zorlanırken, gecenin sonunda üç büyük kavga yaşandı. Diskalifiyenin gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu. Bu gelişmeler, Survivor hayranlarını programın gelecek bölümü için heyecanlandırdı.

Survivor 2024 All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan taraf Mavi Takım oldu.

Ada konseyinde yapılan oylamada Sercan ve Mustafa Kemal eşit oy aldılar. Seçim takım kaptanı olan Merve tarafından yapıldı.Merve haftanın ikinci eleme aday olarak Mustafa Kemal'i seçti.

Oyunun uzun sürmesi ve yapım ekibinin kavga görüntülerini seyredecek zamanı olmaması sebebiyle, kavgaya karışanlar hakkında değerlendirme yapılamadı.

Görüntüleri detaylı olarak seyredeceklerini ve acil durum konseyi yapılacağını açıklayan Acun Iıcalı, bu yayının da 19 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanacağını açıkladı.