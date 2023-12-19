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Survivor Barış Telli Nişanlandı

19 Aralık 2023 01:14 Güncelleme: 01:16 Abone Ol

Futbolcu Barış Telli ile matematik öğretmeni Rümeysa Çakmak aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı. Barış Telli'yi bu özel gününde Survivor'dan arkadaşı Asena Demirbağ yalnız bırakmadı. Barış Telli ve nişanlısı ile pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Demirbağ 'Ömür boyu mutlu olun inşallah' notunu düştü. Barış Telli, nişanından kareleri Instagram hesabından paylaştı.