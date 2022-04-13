Survivor All Star2022... ÜNLÜLER TAKIMI DARMADAĞIN!

BU HAFTA ELEME POTASINA GİREN İSİMLER

Survivor All Star 2022'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler Takımı'ndaki oylamada, Barış Murat Yağcı eleme adayı olarak belirlendi.

Böylelikle Barış yokluk adasına giden ilk yarışmacı oldu.

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu da Ünlüler Takımı kaybetti.

Ada konseyinde yapılan oylamada eleme adayı Gizem oldu ve yokluk adasına gitti.

Survivor All Star 2022'de haftanın üçüncü eleme adayı da Ünlüler Takımı'ndan çıktı.

Dokunulmazlık oyununun kaybeden Ünlüler Takımı yapılan oylama sonucunda beş oy ile Parviz'i eleme adayı olarak belirledi.

Survivor All Star 2022'de haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık oyununu ise Gönüllüler Takımı kaybetti ve Ayşe'yi eleme adayı olarak belirleyerek yokluk adasına gönderdi.

Böylece haftanın eleme adayları Ünlüler Takımı'ndan Barış, Gizem, Parviz, Gönüllüler Takımı'ndan ise Ayşe oldu.

Bu 4 aday arasından en az SMS oyunu alan Gizem adaya ve hayallerine veda eden isim oldu.

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