Survivor All Star 2024... KADROYA GÜÇLÜ İSİMLER DAHİL OLUYOR!

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor yarışmasının önümüzdeki sene All Star formatında ekrana gelecek olan sezonunun dördüncü yarışmacısı belli oldu. . Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yarışmacıya başarılar diledi.Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024ün dördüncü yarışmacısını açıkladı.

İLK YARIŞMACI NİHAT ALTINKAYA!

İlk yarışmacının Nihat Altınkaya olduğu duyurulmuştu. Acun Ilıcalı, "Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon.

2012'de Survivor'ı kazanan Nihat'a All Star'da başarılar diliyorum" ifadelerine yer vermişti.

NAGİHAN TEKRAR SURVİVOR'DA

Fenomen yarışmanın ikinci ünlüsü ise Nagihan Karadere olarak belirlenmişti. Ilıcalı, daha önce üç kez parkurlara çıkan eski milli atletin Survivor All Star 2024'te de yarışacağını açıklamıştı.

Acun Ilıcalı,sosyal medya paylaşımında, "Nagihan Karadere Survivor All Star 2024'te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım" ifadelerini kullanmıştı.

OGEDAY ÜÇÜNCÜ KEZ MÜCADELE EDECEK

2017 yılında düzenlenen Survivor'da birinci olmayı başaran, 2022'de bir kez daha parkurlarda boy gösteren Ogeday Girişken'in de iki sezon sonra bir kez daha aynı platformda yer alacağı açıklanmıştı.

Acun Ilıcalı, "Survivor 2017'nin şampiyonu Ogeday Girişken, Survivor All Star 2014'te olacak. Yarışmalara konsantre bir Ogeday'ın iddialı bir yarışmacı olacağından şüphem yok" mesajını yayınlamıştı.

DÖRDÜNCÜ YARIŞMACI ALEYNA KALAYCIOĞLU!

Survivor All Star 2024'ün dördüncü yarışmacısı ise Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Kalaycıoğlu'nun bir kez daha Survivor'da yarışacağını sosyal medya hesabından duyuran Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024'te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum.