Survivor All Star 2024... İŞTE TAKIMLAR; İLK YAYIN 1 OCAK'TA!
Survivor 2024 All Star için geri sayım devam ediyor. 1 Ocak'ta başlayacak yarışmada takım kadrolarını Acun Ilıcalı açıkladı. İşte detaylar...
Survivor 2024 All Star'da daha önce yarışmış birbirinden güçlü isimler ile birlikte soluksuz izleyeceğimiz bir sezon bizi bekliyor. Acun Ilıcalı, Survivor 2024 All Star'da takım kadrolarını açıkladı.
Kadrolar açıklanmadan önce yarışmacılar bir kaç cümlelik açıklamada bulundu. Survivor 2024 All Star'da yarışacak kadın yarışmacıların açıklamaları şu şekilde:
SEDA AKTUĞLU
Çok heyecanlıyım. Bir sürü duyguyu tatmayı o kadar özlemişim ki.
SEDA OCAK
Ben parkuru çok sevdiğim için, çok mutluyum. Hep istiyordum Allah'ta gönlüme göre verdi. Birde SMS'siz olacağı için daha da mutluyum.
NEFİSE KARATAY
Nefise Karatay, "Çok mutluyum, bakalım neler olacak bende bekliyorum' dedi.
ECE BEGÜM
Hem daha önce yarıştığım hemde beraber yarıştığım isimlerle tekrar yarışmak beni çok meraklandıyor.
SAHRA
Sanki adadayız. Bir konsey yapıyormuşuz da o kişi elenecek gibi hissediyorum. Tabi o kişi ben olmamak kaydıyla.
DAMLA
Sakatlıktan dolayı önce gelememiştim. Bakalım bu sene herkes birbirinden güçlü, nefis bir sezon bizi bekliyor.
ALEYNA
Eleme konseyi gibi kalbim küt küt atıyor şu an. SMS'siz bir sezonda şu anda burada oturmak her yiğidin harcı değil.
BERNA CANBELDEK
6 sene oldu. Sakatlanmıştım geri geldim. İnanılmaz kadınlarla beraberim.
GİZEM MEMİÇ
Şu an çok heyecanlıyım. Eleme konseyinden daha heyecanlıyım çünkü takımlar belli olacak. Umarım sakatlıksız bir yıl olur.
NAGİHAN
Survivor'da en son Adem'le finale kaldığımda ben böyle heyecanlanmadım. Çok güçlü bir kadro. Efsana bir sezon olacak.
PINAR SAKA
2017'de katılmıştım. Şu an tekrar dönüyorum, 'Hem çocukta yaparım kariyerde' diyerek araya birde çocuk sığdırdım. Umarım burada çocuklarını özleyen aileler durumuna düşmem.
MERVE AYDIN
En son aşili kopartmıştım, şu an gayet iyiyim. Umarım çok güzel bir sezonu geride bırakırız. SMS'in olmadığı bir ortam, bence burada herkes hakediyor.
Survivor 2024 All Star'da yarışacak erkek yarışmacıların açıklamaları da şu şekilde:
TURABİ
Çok iyi hissediyorum. 10 sene önce buradaydım, efsane bir şekilde başlamıştım. Yine efsana bir kadro. Bakalım
ÖZGÜR TETİK
İnşallah kimsenin başına bir şey gelmez. Başarılı bir sezon olur umarım.
BOZOK
Çok mutluyum, benim 3. Surviyorum olacak, çok mutluyum.
YASİN
SMS'in kaldırılmasından sonra hemen atletizim kurslarına gittim. Tek dileğim bu güzel kadroda, sakatlıksız bir sezon olması.
SERCAN
3'ünce katılıyorum ama 2'nciye katılıyorum gibi hissediyorum. Beni çeken performansın öne çıkması oldu.
DOĞUKAN
10 sene oldu ortalama. Çok sevdiğim yarışmacılar var, sevmediğim yarışmacılar var. Bakalım güzel bir yarışma olma dileğiyle.
NİHAT
12 yıl sonra tekrar buradayım eski bir şampiyon olarak. Survivor'a damgasını vurmuş yarışmacılarla beraber yarışmak çok önemli. Aşil tendonum koptu. Bu hafta 6'ncı hafta olacak. Zor yürüyorum ama antremanlar yapıyorum. Umarım tez zamanda eski halime kavuşacağım.
FURKAN
İnşallah sakatlıkların olmadığı bir sezon olur. Tüm yarışmacılara başarılar diliyorum.
ÖGEDAY
SMS'li sistemde var oldum, şimdi SMS'siz sistemde var olacağım. Herkese sakatlıksız bir sezon olmasını diliyorum.
YUNUS EMRE
Evin terasında atış parkuru kurdum kendime, orada çalışıyorum. Parkurları kırmak, yakmak istiyorum şu an. Bakacağım bakalım kimin performansı daha büyükmüş.
POYRAZ
Bana göre Survivor bu sezon reality showdan gerçek bir yarışmaya dönüştü. Kendime rakip gördüğüm insanların sayısı bir elin parmağını geçmez. Bakalım nasıl bir sezon olacak göreceğiz.
HAKAN
İddalı yarışmacılarımız var, iddialıda arkadaşlarımız var. Ancak sakin olmayın faydalı olduğunu düşünüyorum.
ERSİN
2020'de beraberdik, inşallah 2024'de kazasız belasız bitiririz bu survivor'ı.
SUVIVOR KADINLARDA TAKIMLAR BELLİ OLDU
Acun Ilıcalı, "Takımlar kırmızı ve mavi takım şeklinde olacak. Açılış kadroları olacak. İleride değişiklikler yapılabilecek." ifadelerini kullandı. Survivor 2024 All Star'da yarışacak takımlar şu şekilde:
Mavi Takım
Sedak Aktuğlu
Seda Ocak
Nefise Karatay
Ece Begüm
Sahra
Damla
Poyraz
Hakan Hatipoğlu
Yasin Obuz
Yunus Emre
Ögeday
Furkan Kızılay
Kırmızı Takım
Merve Aydın
Pınar Saka
Nagihan Karadere
Gizem Memiç
Aleyna Kalaycıoğlu
Berna Canbeldek
Doğukan Manço
Ersin Korkut
Sercan Yıldırım
Turabi
Bozok
Nihat Altınkaya
Özgür Tetik
Acun Ilıcalı kadrolardaki 2 kişinin yerinin değişeceğini açıkladı. İlk başta Özgür Tetik mavi takımda, Furkan Kızılay kırmızı takımdayken, Ilıcalı'nın açıklamalarıyla yerleri değiştirildi.