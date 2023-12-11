Survivor All Star 2024... İŞTE TAKIMLAR; İLK YAYIN 1 OCAK'TA!

Survivor 2024 All Star için geri sayım devam ediyor. 1 Ocak'ta başlayacak yarışmada takım kadrolarını Acun Ilıcalı açıkladı. İşte detaylar...

Survivor 2024 All Star'da daha önce yarışmış birbirinden güçlü isimler ile birlikte soluksuz izleyeceğimiz bir sezon bizi bekliyor. Acun Ilıcalı, Survivor 2024 All Star'da takım kadrolarını açıkladı.

Kadrolar açıklanmadan önce yarışmacılar bir kaç cümlelik açıklamada bulundu. Survivor 2024 All Star'da yarışacak kadın yarışmacıların açıklamaları şu şekilde:

SEDA AKTUĞLU

Çok heyecanlıyım. Bir sürü duyguyu tatmayı o kadar özlemişim ki.

SEDA OCAK

Ben parkuru çok sevdiğim için, çok mutluyum. Hep istiyordum Allah'ta gönlüme göre verdi. Birde SMS'siz olacağı için daha da mutluyum.

NEFİSE KARATAY

Nefise Karatay, "Çok mutluyum, bakalım neler olacak bende bekliyorum' dedi.

ECE BEGÜM

Hem daha önce yarıştığım hemde beraber yarıştığım isimlerle tekrar yarışmak beni çok meraklandıyor.

SAHRA

Sanki adadayız. Bir konsey yapıyormuşuz da o kişi elenecek gibi hissediyorum. Tabi o kişi ben olmamak kaydıyla.

DAMLA

Sakatlıktan dolayı önce gelememiştim. Bakalım bu sene herkes birbirinden güçlü, nefis bir sezon bizi bekliyor.

ALEYNA

Eleme konseyi gibi kalbim küt küt atıyor şu an. SMS'siz bir sezonda şu anda burada oturmak her yiğidin harcı değil.

BERNA CANBELDEK

6 sene oldu. Sakatlanmıştım geri geldim. İnanılmaz kadınlarla beraberim.

GİZEM MEMİÇ

Şu an çok heyecanlıyım. Eleme konseyinden daha heyecanlıyım çünkü takımlar belli olacak. Umarım sakatlıksız bir yıl olur.

NAGİHAN

Survivor'da en son Adem'le finale kaldığımda ben böyle heyecanlanmadım. Çok güçlü bir kadro. Efsana bir sezon olacak.

PINAR SAKA

2017'de katılmıştım. Şu an tekrar dönüyorum, 'Hem çocukta yaparım kariyerde' diyerek araya birde çocuk sığdırdım. Umarım burada çocuklarını özleyen aileler durumuna düşmem.

MERVE AYDIN

En son aşili kopartmıştım, şu an gayet iyiyim. Umarım çok güzel bir sezonu geride bırakırız. SMS'in olmadığı bir ortam, bence burada herkes hakediyor.

Survivor 2024 All Star'da yarışacak erkek yarışmacıların açıklamaları da şu şekilde:

TURABİ

Çok iyi hissediyorum. 10 sene önce buradaydım, efsane bir şekilde başlamıştım. Yine efsana bir kadro. Bakalım

ÖZGÜR TETİK

İnşallah kimsenin başına bir şey gelmez. Başarılı bir sezon olur umarım.

BOZOK

Çok mutluyum, benim 3. Surviyorum olacak, çok mutluyum.

YASİN

SMS'in kaldırılmasından sonra hemen atletizim kurslarına gittim. Tek dileğim bu güzel kadroda, sakatlıksız bir sezon olması.

SERCAN

3'ünce katılıyorum ama 2'nciye katılıyorum gibi hissediyorum. Beni çeken performansın öne çıkması oldu.

DOĞUKAN

10 sene oldu ortalama. Çok sevdiğim yarışmacılar var, sevmediğim yarışmacılar var. Bakalım güzel bir yarışma olma dileğiyle.

NİHAT

12 yıl sonra tekrar buradayım eski bir şampiyon olarak. Survivor'a damgasını vurmuş yarışmacılarla beraber yarışmak çok önemli. Aşil tendonum koptu. Bu hafta 6'ncı hafta olacak. Zor yürüyorum ama antremanlar yapıyorum. Umarım tez zamanda eski halime kavuşacağım.

FURKAN

İnşallah sakatlıkların olmadığı bir sezon olur. Tüm yarışmacılara başarılar diliyorum.

ÖGEDAY

SMS'li sistemde var oldum, şimdi SMS'siz sistemde var olacağım. Herkese sakatlıksız bir sezon olmasını diliyorum.

YUNUS EMRE

Evin terasında atış parkuru kurdum kendime, orada çalışıyorum. Parkurları kırmak, yakmak istiyorum şu an. Bakacağım bakalım kimin performansı daha büyükmüş.

POYRAZ

Bana göre Survivor bu sezon reality showdan gerçek bir yarışmaya dönüştü. Kendime rakip gördüğüm insanların sayısı bir elin parmağını geçmez. Bakalım nasıl bir sezon olacak göreceğiz.

HAKAN

İddalı yarışmacılarımız var, iddialıda arkadaşlarımız var. Ancak sakin olmayın faydalı olduğunu düşünüyorum.

ERSİN

2020'de beraberdik, inşallah 2024'de kazasız belasız bitiririz bu survivor'ı.

SUVIVOR KADINLARDA TAKIMLAR BELLİ OLDU

Acun Ilıcalı, "Takımlar kırmızı ve mavi takım şeklinde olacak. Açılış kadroları olacak. İleride değişiklikler yapılabilecek." ifadelerini kullandı. Survivor 2024 All Star'da yarışacak takımlar şu şekilde:

Mavi Takım

Sedak Aktuğlu

Seda Ocak

Nefise Karatay

Ece Begüm

Sahra

Damla

Poyraz

Hakan Hatipoğlu

Yasin Obuz

Yunus Emre

Ögeday

Furkan Kızılay

Kırmızı Takım

Merve Aydın

Pınar Saka

Nagihan Karadere

Gizem Memiç

Aleyna Kalaycıoğlu

Berna Canbeldek

Doğukan Manço

Ersin Korkut

Sercan Yıldırım

Turabi

Bozok

Nihat Altınkaya

Özgür Tetik

Acun Ilıcalı kadrolardaki 2 kişinin yerinin değişeceğini açıkladı. İlk başta Özgür Tetik mavi takımda, Furkan Kızılay kırmızı takımdayken, Ilıcalı'nın açıklamalarıyla yerleri değiştirildi.