Survivor All Star 2022... 'YOKLUK ADASININ TAPUSUNU ÜSTÜME YAPIN!'

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu Survivor All Star 2022 yarışmasında üç ay geride kalırken, sona yaklaştıkça birçok isim hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlanmaya başladı.

Bir yandan aşırı sıcak, bir yandan zorlu parkurlar ve açlık yarışmacıların direnme gücünü iyice azalttı.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen dörtlü potada elenen isim Gökhan Keser olmuştu. Gökhan'ın vedasının ardından ilk dokunulmazlık oyununda beklenmedik bir gelişme yaşandı.

"BIRAKMA, SENİN İÇİN İÇİN BAĞIRIYORUZ"

Survivor'da Ogeday'la yarışan Barış, parkur sonunda hedefleri vuramadı, ardından elindeki ipi ve sopayı bırakarak oyununu yarıda kesti.

Bunun üzerine oldukça sinirlenen Anıl "Bırakma, senin için bağırıyoruz burada" dedi.

"OLMUYOR ARTIK, ZORLAYAMIYORUM"

Barış ise ekibe önce "Ben bıraktım, gitmek istiyorum" tarzında bir işaret yaptı, ardından şu ifadeleri kullandı:

İstemiyorum. Benim kafam düzelmiyor. Nisa böyle yapmaya devam ettikçe düzelmeyecek.

Benden bu kadar! Olmuyor artık, zorlayamıyorum, çıkmıyor.

Yapım ekibi ile görüşen Barış, "Daha önce de yaptık bu konuşmayı benim kafam düzelmiyor.

Nisa böyle yapmaya devam ettikçe düzelmeyecek sadece o değil sakatlığım da var. Rezil oluyorum, istemiyorum." dedi.

Ekibin iknası sonucu Barış yeniden oyuna döndü.

"HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Konseyde de iki takım arasında Barış'ın davranışı ele alınırken, Barış şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin derdi ve yaşadığını kendisine çok büyük gelir. Benim içimde zaten bir birikmişlik vardı.

Ben buraya verdiğim sözleri tutmak için geldim ama sürecin beni değişmeye doğru ittiğini fark ettim.

Sonrasında yaşadığım sakatlığın psikolojik geri dönüşünü atlatamadım.

Platformdan denize atladığımızda dizimde bir ağrı hissettim, devam ettim yine de ama atışa geldiğimde bir reaksiyon olarak mekanizmayı elimden fırlattım.

Bir an boşluğa düştüm. Benim adıma da, karşı takım adına da yapılmış bir hataydı, bunu kabul ediyorum.

Survivor'da herkesin herkesin mücadele ettiği, pes etmediği noktada ben çok büyük bir hata yaptım.

Herkesten özür dilerim. O an oynamak istemediğimi söyledim.

İnsanların iyi ya da kötü zamanları olur ama dibe vurmuştum, benim için berbat bir andı. İnsan olduğumu hatırladım sadece."

Acun Ilıcalı ise Barış'ın bu açıklamasına, "Tabii ki anlayışla karşılıyorum seni.

Çok zor bir mücadele ve sinirsel yıpranma var. Bunlar olabilecek şeyler" diye yanıt verdi.

"BİZİM PSİKOLOJİMİZ BİTEMEZ Mİ?"

Sonrasında Ilıcalı'nın düşüncelerini sorduğu Nagihan, "Burası Survivor All Star, zorun en zoru.

Parkura önde gelip finali bırakmak Survivor All Star yarışmacısına yakışacak bir şey değil.

Hem bizim takımda, hem karşı takımda herkes zorlukla, sakatlıkla mücadele ediyor.

Bugün oyuna giderken Seda ve ben çok kötüydük, dokunulmazlık oyunu olmasa ben oynamayacaktım.

Buranın hakkını vermemiz gerekiyor. Barış'ın çok psikolojik bir sorunu olduğunu düşünmüyorum.

Benim çoluğum çocuğum var, o kadar sorunlarla boğuşuyorum ki... Biz duygusal olamaz mıyız, bizim psikolojimiz bitemez mi?

Biz tepki verdiğimiz zaman 'Her zamanki Nagihan hareketi' demeyi biliyordu kendisi..." şeklinde konuştu.

"BÖYLE BİR YOL İZLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Sonrasında söz alan Atakan ise, "Baştan beri Barış'la ilgili gördüğümüz bazı şeyler var.

Ben Barış'ın yaptığı şeyin sakatlığıyla veya yaşadığı problemle alakalı olduğunu düşünmüyorum.

Bunun Barış'ın yarışma stratejisi olduğunu düşünüyorum.

Kendini bir şekilde mağdur göstermeye çalışıyor. Böyle bir yol izlediğini düşünüyorum, bu benim kendi düşüncem" dedi.

"Barış'a sadece bir sorum var" diyen Berkan, "Bugün yaptığı hareketten sonra hala devam etmek mi istiyor, bu mudur Survivor?" şeklinde tepki gösterdi.

Barış sonrasında söze girerek, "Üçüne de cevabım şu olabilir; burada düşene destek de olunur, bunu genelde o kişinin kendi takımı yapar.

Karşı takım da genelde düşene bir tekme atar, şu an yaptıkları o.

Ben kendi içimde kendi sınavımı verirken kimsenin bana bu tarz ithamlarla müdahil olmasını istemiyorum çünkü hatamın fazlasıyla farkındayım.

Finalde burada kalıp kalmama isteğim onlara vereceğim bir cevap değil" ifadelerini kullandı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor'da dokunulmazlığı ünlüler takımı kazanmayı başardı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde oylamaya gitti.

Yapılan oylamada Parviz'in ismi 3 defa, Evrim'in ise 5 kez yazıldı.

Böylece Evrim Keklik, 24 saat boyunca yalnız kalacağı yokluk adasına giden ve haftanın ilk elemeye kalan ismi oldu.

"YİNE GİDİYORUM"

Survivor'da üst üste yokluk adasına giden Evrim "Yokluk adasının tapusunu üzerime yapmanızı istiyorum.

Yine gidiyorum ama geri geleceğim ve bu takım en az iki dokunulmazlık kazanacak" dedi.

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