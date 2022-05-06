Survivor All Star 2022... ŞOK SAKATLIKLAR... YARIŞMAYA VEDA ETTİLER!

ŞOKE EDEN SAKATLIK

5 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanacak 96. bölümde yepyeni bir hafta başlarken; son tanıtım izleyenleri endişelendirdi.

Survivor'ın yeni bölümünde oynanacak dokunulmazlık oyununda Merve Aydın, çıktığı parkurda bir anda bacağından sakatlık yaşıyor.

"ANNE SANA SÖZ VERDİM"

Merve'nin acılar içinde kıvranırken 'Bitti. Anne sana söz verdim. Anne ne olursa olsun...'' diye bağırdığı duyuluyor.

Bu esnada Survivor yarışmacılar da gözyaşlarına boğuluyor.

Oyun alanındaki ilk incelemelerin ardından Merve Aydın'ın aşil tendonunda kopma olduğu belirtildi.

Detaylar ise testlerin sonrasında netleşti.

Acun Ilıcalı'nın ada konseyinde ''Kendisi ile uzun bir süre görüştüm. Çok talihsiz bir olay yaşandı.

Hiçbirimizin aklından geçmeyen bu sakatlık belasının yarışmacılara ne kadar darbeler vurabileceğini gösteren bir olay. Merve'nin durumu ile ilgili bilgi vereceğim.

Tarihi bir oyun tarihi galibiyet. Kendisi ile uzun bir sürek konuşurken bir ağabeyi olarak ona bazı tavsiyelerde bulundum.

Gözyaşları ile başlayan konuşmada bıraktığım son nokta iyi bir nokta oldu.

Merve'nin yaşadığı ağır bir sakatlık. Canımızdan sağlığımızdan daha değerlisi yok.

Bu sakatlıkların en olumlu tarafı 1-2 ay sonra sağlığa kavuşulabilmesi.

Sevgili Merve ile ilgili verebileceğim bilgi, Merve için Survivor macerası sona erdi.'' dedi.

BU HAFTA ELEME OLMAYACAK

Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, Merve Aydın'ın sakatlanıp elenmesinin ardından bu hafta eleme olmayacağını söyledi.

İki hafta sonunda 6 dokunulmazlık oyununun oynanacağını belirten Acun Ilıcalı, 1 kişinin eleneceğini söyledi.

BİR KÖTÜ HABER DAHA

Ayrıca Acun Ilıcalı, gönüllüler takımında yer alan Perviz'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Ilıcalı, "Gönüllüler takımından Perviz gözetim altındaydı. Çok garip bir şekilde sorunu aşildi.

Doktorumuz kalıcı hasar olması durumundan dolayı yarışmaya devam edemeceğini söyledi.

Perviz Survivor All Star'a devam edemeyecek." dedi.

İLK ELEME ADAYI EVRİM

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı için eleme oylaması konseyi gerçekleşti.

Eleme oylamasında gönüllüler adadan gitmesini istedikleri isimleri tek tek yazdı.

Yapılan oylama sonucunda 5 oy alan Evrim birinci eleme adayı oldu. Evrim böylelikle 12. potasına girmiş oldu.

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