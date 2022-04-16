Survivor All Star 2022... O KARARI SEYİRCİLER VERECEK!

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Gönüllüler takımının 11 ünlüler takımının da sekiz kişi aldığı Survivor'da birinci dokunulmazlık karşılaşmasında yarışmacılar kıran kırana yarıştı.

Oyunda her iki takım da eleme adayı seçmemek için var gücü ile mücadele etti.

İlk olarak kadınlar arasında oynana dokunulmazlık oyununda Merve Aydın'ın aldığı sayı ile ünlüler 1-0 öne geçti.

SEMBOLÜ NAGİHAN ALDI

İkinci turda da yine erkek yarışmacılar sahaya geldi.

Bu sefer dokunulmazlığı kaybetmek istemeyen her iki takım da var gücü ile çaba gösterdi.

Dokunulmazlık oyununda dizinden sakatlığı bulunan Adem zor anlar yaşadı.

Adem, "Çok kötü düştüm dizimin üzerine" açıklamasında bulundu.

İkinci turun sonunda Hikmet'in sayısı ile gönüllüler farkı kapattı ve skor 1-1 oldu.

Eşitlik sağlandığı için oyun bayrak yarışına ve en iyiler performansına gitti.

Bayrak yarışında Nagihan'ın sayısı ile oyunu ünlüler takımı 2-1 kazandı.

Ayrıca dokunulmazlık sembolü de Nagihan'a verildi.

Gönüllüler takımı birinci dokunulmazlık oyunu sonrası kaybettikleri için eleme konseyinde toplandı.

Takımda yokluk adasına gönderecek yarışmacısını seçmek için oylama yapıldı.

"TEK KİŞİ ZOR OLACAK"

Sude, Hikmet, Yağmur ve Evrim'in isimlerinin yazıldığı gecede daha çok oy alan Evrim eleme adayı seçildi.

Haftanın birinci eleme adayı olan Evrim, "Keşke yanımda 2-3 kişiyi götürebilseydim tek kişi zor olacak" dedi.

ILICALI SEYİRCİYE BIRAKTI

Acun Ilıcalı takımların karışıp karışmayacağıyla ilgili açıklama yaptı.

Ilıcalı, "Sayılarda orantısızılık olduğu gibi Barış'ın oynamaması, ünlüler takımında Adem de yok.

Adem'in dönüş tarihini bilmiyoruz. Survivor'da bir noktada takım değişikliği defalarca yaptık.

Benim şu anda en çok merak ettiğim konu aslında bu sorunun cevabını da seyircimizden duymak istiyorum.

İki takım arasında kadrosal değişim olmalı mı? Adem'in sakatlığıyla biraz daha gündeme gelmiş oldu" dedi.

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabında konuyla ilgili anket açtığını belirterek "Size bu konuyla ilgili yeni bir bilgi vereceğim" dedi.