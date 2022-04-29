Survivor All Star 2022... BÜYÜK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI? - Haberler

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Survivor All Star 2022... BÜYÜK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Magazinkolik - Magazin
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Survivor All Star 2022... BÜYÜK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Survivor All Star 2022'nin dün akşam yayınlanan bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları Arkadaşına Sorduk oyunu için kıyasıya mücadele etti. 20 yıllık arkadaşıyla aynı sorulara doğru yanıtlar veren Evrim, ödülün sahibi oldu.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star 2022'nin dün akşam yayınlanan bölümünde eğlenceli anlar yaşandı.

Yarışmacılar, bu sefer parkurda mücadele etmek yerine arkadaşlarıyla sorulara aynı cevapları vermek için yarıştı.

ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

'Arkadaşına Sorduk' oyununu kazanmak isteyen yarışmacılar, aynı cevapları vermek için ter döktü.

En çok soruya doğru yanıt veren Evrim ve Ogeday ise finale kaldı.

Çekişmeli mücadelenin ardından kazanan isim Evrim oldu.

20 yıllık arkadaşıyla aynı cevapları vererek oyunu kazanan Evrim, muhteşem manzaralı bir arsanın sahibi oldu.

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