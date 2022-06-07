Survivor All Star 2022... ATAKAN'DAN ADEM'E UYGUNSUZ TEMAS! - Haberler

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Survivor All Star 2022... ATAKAN'DAN ADEM'E UYGUNSUZ TEMAS!

Magazinkolik - Magazin
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Survivor All Star 2022... ATAKAN'DAN ADEM'E UYGUNSUZ TEMAS!

Survivor All Star 2022'nin bu akşam yayınlanacak olan 126. bölümünde ortalık karışıyor. Atakan, parkurda önüne geçen rakibi Adem'e eğilmiş olduğu halde birkaç kez arkadan tekme atıyor. Adem'in "Ben sana vurursam görürsün bak" demesiyle ortalık bir anda karışıyor ve Adem ve Atakan birbirinin üstüne yürüyor.

ATAKAN, ADEME TEKME ATIYOR

Dokunulmazlık oyunu için mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımından Atakan ve Adem bir oyunda karşı karşıya geliyor.

Atakan, yarışma sırasında önüne geçen Adem'e eğildiği pozisyonda arkadan kalçalarına gelecek şekilde birkaç kez tekme atıyor.

Yayınlanan görüntülerde; Özellikle Atakan'ın 3. tekmesini ayağının ucuyla ve Adem'in cinsel organlarına doğru attığı görülüyor.

Parkurda bir şey söylemeyen Adem ise oyunu tamamladıktan sonra "Ben sana vurursam görürsün" diyerek tepki gösteriyor.

BİRBİRİNE GİRDİLER

Adem'in sözü karşısında sinirlenen Atakan ise "Gel vur bakalım" diyerek yerinden kalkarak Adem'in üstüne yürüyor.

Öfkeyle birbirini üzerine yürüyerek bağıran Atakan ve Adem sakinleşmeyince araya takım arkadaşları giriyor.

İkili arasında nelerin yaşandığı ise bu akşam yayınlanacak olan bölümde belli olacak.

ADEM-ATAKAN KAVGASI

Survivor All Star 2022... ATAKAN'DAN ADEM'E UYGUNSUZ TEMAS!

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