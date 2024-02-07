Survivor 2024 All Star... NAGİHAN VE MUSTAFA KEMAL İÇİN TEHLİKE ÇANLARI, DİSKALİFİYE Mİ OLACAKLAR?

Son bölüme "Nefise, Aleyna ve Nagihan kavgası" damga vurdu. Ada konseyinde yaşanan tartışma ile tansiyon bir anda yükselirken sosyal medyada Nagihan'ın diskalifiye olduğu iddiaları konuşulmaya başlandı.

Yaşanan gerilimin ardından gözler Acun Ilıcalı'nın alacağı karara çevrildi. Öte yandan Mustafa Kemal'in konseyde yer almaması merak uyandırdı. Peki, Survivor Nagihan ve Mustafa Kemal diskalifiye mi oldu, elendi mi?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması 2024 Survivor All Star'da tansiyon düşmüyor. Mavi ve kırmızı takım arasında kıran kırana mücadele devam ederken, zaman zaman yarışmacılar arasında anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Son olarak 6 Şubat Salı akşamı yayınlanan Survivor 27. Bölümde gerilim tavan yaptı. Konseyde yaşanan Nefise, Aleyna ve Nagihan kavgası gündeme bomba gibi düştü. Bazı sosyal medya kullanıcıları Nagihan'ın diskalifiye olacağını iddia ederken gözler ise Acun Ilıcalı açıklamasına çevrildi.

Öte yandan Mustafa Kemal'in konseyde yer almaması dikkat çekti. Peki, Survivor Nagihan ve Mustafa Kemal diskalifiye mi oldu, elendi mi?

SURVİVOR NAGİHAN DİSKALİFİYE İDDİASI GÜNDEMDE!

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 6 Şubat 2024 Salı akşamı 27. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Yeni bölümde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyun alanında yarışmacılar arasında tansiyon bir an olsun düşmedi. Aleyna ve Nefise tartışması ortamın gerilmesine neden oldu.

Bu tartışmaya Nagihan'ın da dahil olmasıyla sosyal medyada şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Bazı sosyal medya hesapları tarafından Survivor Nagihan'ın diskalifiye olduğu öne sürüldü.

SURVİVOR NAGİHAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU, ELENDİ Mİ?

Tansiyonun bir an olsun düşmediği dokunulmazlık oyunu sonrası kırmızı takım yarışmacıları ada konseyinde bir araya geldi.

Nefise, Aleyna ve Nagihan arasındaki gerilim konseyde de devam etti. Nagihan, Aleyna'yı itince Acun Ilıcalı, adeta çileden çıktı.

Nagihan'ın bu tavrına aşırı öfkelenen Ilıcalı, sert sözler sarf etti:

"Sizin hakkınızda kimse konuşamaz mı? Her gün olay çıkarıyorsunuz kız ağlayarak gitti şimdi. Siz ne istiyorsunuz? Sizinle program çekemeyecek miyiz?

Aleyna'ya yaptığını doğru mu? Kaos mu istiyorsunuz, kendinizden başka bir şeyi düşünemiyor musunuz? Hakaret etmeden hayat yok mu? Herkes gitsin ne yapıyorsanız yapın."

Survivor All Star'da nefes kesen mücadeleyi Mavi Takım kazandı. Belinden sakatlık geçiren Ogeday, son oyunda da acılar içinde kalarak takımına dokunulmazlığı getiren galibiyeti aldı. Mavi Takım, 12-9 Kırmızı Takım'ı yenerek dokunulmazlığı kazandı.

Mavi Takım'ın dokunulmazlık sembolü Ogeday'a verildi. Kısa bir konuşma yapan Ogeday "Birinci oyunda Özgür abi ile havuza girme sahnesinde belim terse döndü. Biraz sıcağı sıcağına fark etmedim ama her ara verilişlerde daha da kötü oldum ama belli etmek istemedim.

Son eşleşmelerde de takımın yanında olmak istedim. İyi mi yaptım kötü mü yaptım bilmiyorum ama sonuç olarak bugün kazandık. Belimin ağrısı umarım geçer. Ben kazanmadım, biz kazandık. Mavi Takım çok yaşa" dedi.

Konsey'de konuşma yapan Acun Ilıcalı "Survivor'da çizginin aşıldığı durumlar artmaya başladı. Ciddi uyarılar yapıyoruz. Bazı durumlarda bizim de ummadığımız yerlere gidiyor olaylar. Bugünkü oyun alanında Mustafa Kemal ben oynamıyorum, gereği neyse yapın, ben böyle şeyin içinde olmak istemiyorum.

Olayın Nagihan ve Nefise bölümü de var. Seyircilerin de rahatsız olacağı, tehdit içeren bölümleri, görmelerini istemediğimiz bir çok olayı yayınlamadık. Devamında Nefise ve Nagihan gerilimi oldu. İkisi de yaptıkları şeyin olmaması gerektiğini düşünerek oyuna döndüler.

Mustafa Kemal, Survivor'un konsepti olan bir konuya, ben böyle şeye gelmem, yaptırmam, bırakıyorum yarışmıyorum, hadi bakalım... Biz bunu görmedik hiç. Biz burada en az 20 yarışmacıya başka zaman alırız diyerek sizi davet ettik. 'Adayım ben oynamıyorum' diyerek olayı başka yere taşıyorsun.

Özgür de aday oldu aslan gibi savaştı. Öbür tarafta Yaman aday o da hayal kırıklığı yaşadı. Şimdi kaybeden bir Kırmızı Takım, tam anlamıyla çok büyük problemler içerisinde. Tam toparlanır derken, takım yeni krizlerle buluştu" dedi.

NAGİHAN İLE ALEYNA ARASINDA BÜYÜK GERİLİM

Nagihan "Bütün erkekleri dolduruyorsun" dediği Aleyna "Neyi dolduruyorum, takımı ilk satan sensin" dedi. Nagihan Yunus Emre'ye de yükseldi ve Aleyna'yı göstererek "Sen bunun gazıyla her şeyi yapıyorsun" dedi

. Aleyna da tepki gösterince Nagihan "Ya sus be sus, sarı yılan" diyerek Aleyna'yı sert bir şekilde itti.

Kırmızı Takım'da Nagihan'ın Aleyna hakkında söyledikleri ortalığı karıştırdı. Nagihan "O kadın zehirledi sizi. Önce Sercan'ı sonra Yunus Emre'yi.

Sercan akıllandı, kenara çekti arabasını. Adam akıllı, zeki bir adam" diyerek Kırmızı Takım'da gülüşmeler yaşandı.

ACUN ILICALI RESMEN ÇILDIRDI SANDALYEYİ DEVİRDİ

Acun Ilıcalı "Bu kıza yaptıklarınız oldu mu şimdi? Kahkahalar atıyorsunuz, yarışmacı bir kızı ağlattınız. Durun diyorum duramıyorsunuz. Hepimize yazıklar olsun. Böyle bir şey olur mu ya. Oy kullanırken kızı itiyorsun.

Bu programda sizin hakkınızda kimse konuşmayacak mı? Siz ne istiyorsunuz, ne istiyorsunuz. Her gün olay çıkartıyorsunuz. Kız ağlayarak gitti şimdi. Ne istiyorsunuz, kavga mı kaos mu ne istiyorsunuz" diyerek sandalyeyi devirdi.

Ilıcalı "Rahat durulamıyor mu bu programda ne battı size. Kendinizden başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Bana onu dediler bana bunu dediler... Normal duramıyor musunuz? Hakaret etmeden bir hayat yok mu?

Tamam abi herkes gitsin ne yapıyorsanız yapın" dedi ve programı yarıda kesti. Böylelikle dördüncü eleme adayı da belirlenemedi.

Büyük olayların yaşandığı gecede Nagihan'ın elenip elenmeyeceği merak konusu oldu.