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Survivor 2024 All Star'ın Tam Kadro Halinde İlk Video Paylaşıldı

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Acun Ilıcalı, Survivor 2024 All Star'ın tam kadro halinde bir arada olduğu ilk videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda daha önce Survivor'da iki kez şampiyon olan Turabi de yer aldı.

Acun Ilıcalı, Survivor 2024 All Star'ın tam kadro halinde bir arada olduğu ilk videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda daha önce Survivor'da iki kez şampiyon olan Turabi de yer aldı.

Artık başlamasına sayılar günler kalan Survivor 2024 All Star'ın kadrosu netleşti. Acun Ilıcalı, yarışmacıların bir arada olduğu ilk video sosyal medya hesabından paylaştı.

TURABİ DE KADRODA

Daha önce Ilıcalı tarafından duyurulan ancak daha sonra sağlık sorunları sebebiyle yarışmaya katılamayacağını açıklayan Turabi Çamkıran da videoda yer aldı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Survivor 2024 Turabi Star Televizyon Magazin Güncel Haberler

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