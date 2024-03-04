Survivor 2024 All Star... HAKAN OYUNA ÇIKMADI, İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2024 All Star'da kadın eleme haftasında elenen kişi Begüm olmuştu. Erkek eleme haftasında ilk dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmış, Mavi takımdan ilk eleme adayı Hakan Hatipoğlu olmuştu.

Hatipoğlu takım arkadaşlarına zehir zemberek sözlerde bulunurken, ikinci dokunulmazlık oyunu öncesi oyun alanını terk etti. Heyecan dolu yarışmadan önce çıkanlar şu şekilde:

'TATSIZ İKİ MAĞLUBİYET ALDIK'

Poyraz, "Üç dört gündür tatsız bir hastalığa yakalandım üst solunum yolları enfeksiyonu tadında, ciğerimi ve solunumumu engelleyen, Seda da aynı hastalıktan muzdarip şu an.

Hem Seda hem ben olmayınca, ikimizde istatistikte ilk 5'te yer alan iki yarışmacı olarak takıma katkımız ortadan kalkınca tabi tatsız iki mağlubiyet aldık ama Seda ve benim olmamama rağmen son iki oyundur çok uç uca geçiyor.

O yüzden bu bir yerde takımımızın kalitesini gösteriyor." dedi.

HAKAN HATİPOĞLU'NDAN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Hakan Hatipoğlu, "Derler ya dünyada en tehlikeli insan kaybedecek bir şeyi olmayan insandır. Benim şu an kaybedecek hiçbir şeyim yok. Zaten adayım, beni aday yapmışlar, şimdi onlar düşünsün.

Esas mesele şimdi başlıyor. Bugün Survivor'da bence yapmam gereken en keskin hareketlerden birini yapacağım. Kafaya taktım bunu yapacağım. Bugün ikinci dokunulmazlık oyunu günü şimdi kaybedersek bizden biri yazılacak.

Ben burada kibir abidesi Ogeday için mi mücadele edeceğim, yalan söyleyen bir Poyraz için mi ya da ayrı ayrı oynayan bir Yasin için mi?" ifadelerini kullandı.

'İYİ BİR ENERJİYLE GİDİYORUZ'

Bozok, "Ben Hakan'ın çıkacağını biliyordum. Hakan kendi de biliyordu. Bence Hakan takımıyla iyi anlaşamıyor, bireysel olmuş, iki üç tane de kız var yanında, onlarla beraber takılıyor.

İlk dokunulmazlığı aldık. Tabi ki de iyi bir enerjiyle gidiyoruz. Fazla konuşmuyoruz bu konu hakkında, bugünü kesin alacağız gibi bir totem yapmadık." dedi.

'DÜNE GÖRE DAHA MOTİVEYİZ'

Hilmi Cem, "İkinci erkek dokunulmazlığına gideceğiz. Düne göre daha motiveyiz, daha neşeliyiz çünkü almış olduğumuz galibiyet var. Kazandığın zaman kazanma ruhu denir ama bu oyunda devam edecek mi, göreceğiz." ifadelerine yer verdi.

HAKAN HATİPOĞLU OYUN ALANINI TERK ETTİ

Murat Ceylan ilk eleme adayı olması sonrasında oyuna başlamadan Hakan Hatipoğlu'na duygu ve düşüncelerini sordu. Hakan Hatipoğlu şu ifadeleri kullandı:

Bizde ne olursa olsun bir liste var koşulsuz, değişmeyen. Bence burada ağzınızda kuş tutsanız bu listenin dışına çıkamazsınız. Sevdiğim bir parkur. Burada oynamayı çok istiyorum açık söyleyeyim ama bugün ne için oynayacağım onu bilmiyorum.

Kadın haftası olsa çok istekli olurdum. Şu an önümde düello var yani burada bazı insanlar için oynamak istemiyorum açıkçası.

Hakan Hatipoğlu sözlerinden sonra Murat Ceylan'dan izin alarak oyun alanını terk etti.

DOKUNULMAZLIK OYUNU

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Son oyunda Mavi takımdan Yağmur ve Yasin ile Kırmızı takımdan Yunus Emre ile Gizem Meriç yarıştı. Yasin ve Yağmur'un kazanmasıyla Mavi takım 12-7'lik skorla dokunulmazlık sembolünün sahibi oldu.

ELEME ADAYI

Kırmızı takımda konseyde en fazla Mustafa Kemal'in ismi çıktı. Mustafa Kemal, ikinci eleme adayı oldu.