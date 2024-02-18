Survivor 2024 All Star... HAFTANIN İLK ELEME ADAYI BELİ OLDU, HAKAN NASIL YAKALANDI?

Survivor'da sürprizler bitmiyor. Acun Ilıcalı kendi sosyal medyasından yaptığı anketin sonucunu açıkladı. Ilıcalı bir de yarışmacılara müjde verdi.

Bu müjdeyi duyan yarışmacılar sevinç çığlıkları attı. Konsey'de Hakan'ın yaptığı kural ihlalini açıklayan Ilıcalı herkesi şoke etti. Hakan yaptığı bu hata ile 3 ödülden men edildi.

DOKUNULMAZLIK KIRMIZI TAKIM'IN

Survivor'da dokunulmazlık oyununda Kırmızı takım 12-6 gibi farklı bir skorla Mavi Takım'ı yendi ve ortam bir anda gerildi. Mavi Takım'daki Ogeday ile Begüm arasında oyunu kaybedince sözlü atışma yaşandı.

Ogeday, atışlarda Begüm'ün durduğu noktaya kızdı. Begüm de "Ne alakası var sen hiç hata yapmıyor musun? 2 ay oldu diyerek beni ne yerine koyuyorsun" dedi ve kısa süreli gerginlik yaşandı.

ANKETİN SONUCU BELLİ OLDU

Acun Ilıcalı sosyal sayfasından yapılan anketi açıkladı. Ankette hangi takımın güçlü olduğu sorulmuştu. Kullanılan oy sayısı 2.5 milyon. Oylamada Kırmızı Takım daha güçlü diyen seyircilerin yüzdesi 69, Mavi Takım da 31 yüzde.

Biz yine seyirciler tarafından maalesef "eşitler" belgesini alamadık. Biz yine son bir deneme yapacağız, takımları yine seyircimize sunacağız. Sonra yine başka şeyler olacak. Bu sene seyircimizi daha fazla oyunun içerisine sokacağız. Sonra sürprizler olacak.

HAKAN 3 ÖDÜLDEN MEN CEZASI ALDI

Acun Ilıcalı "iletişim ödülü daha başlamadı ama sürprizlerimiz olacak" dedi. Ilıcalı, Hakan iletişim ödülü güzel dimi diyerek imalarda bulundu. Çok oldu mu görüşmeyeli? dedi.

Hakan'ı iyice köşeye sıkıştıran Ilıcalı "Rio'da görüştün mü?" dedi. Hakan da "denedim" dedi. Ilıcalı "Survivor'da bu bir kural bozmaktır. Kural bozmanın çeşitleri var. Yiyecek temin etmeye çalışmak, temin etmek, iletişim vb gibi.

Yarışmacı kuralları bozmaya çalışmakla ilgili girişimlerde bulunur. Başarılı olabilir veya başarısız olabilir. Bu hırsızlık değil. Bu tamamen yarışmacının aldığı risktir. Ama biz öğrenirsek de Hakan yakın olduğum yarışmacılardan biri ama bizim için burada her yarışmacı eşit.

Dolayısıyla Rio'da eşi ile iletişim kuran Hakan'a yaptırım yapmak zorundayız. Hakan'a 2 ödülden men ve ilk iletişimden men olmak üzere toplam 3 ödülden men cezası verildi.

Hakan "Zaten çocuğa iletişim kurduruyorsunuz teşekkür ediyoruz. Yanında Gizem vardı ve kısa süreli konuşma yapabildim. Zaten konuşmamın da yüzde 80'i Survivor dışıydı. Sadece Nagihan sana ne yaptı diye sordu. Hata idi benim için ama kusura bakmayın" dedi.

YARIŞMACILAR İÇİN BÜYÜK MÜJDE GELDİ

Acun Ilıcalı "Sizlere doktorlarımız ile aldığımız bir kararı duyuracağım. Bu sezon şartlarınız açlık ile ilgili çok ağır olmayacak. Bu sene oyunlarımız ve eleme sistemimiz performansa göre. Halk oylaması da yok biliyorsunuz.

Sakatlıklarla ilgili problem yaşamamak adına size doktorlar eşliğinde proteinsel takviyeler olacak. Yarışmacılar 6 saat güneşin altında bekleyerek performans sergiliyor.

Herkesin fiziksel problem yaşamaması adına zaman zaman takviyeler olacak" dedi. Bu açıklama yarışmacılar arasında sevinçle karşılandı.

SAHRA'NIN ADA'DAN AYRILMASI

Ilıcalı "Sahra kendi isteği ile ayrıldı. Survivor, 2 kere geldim rahat geçer 3 kere geldim rahat geçer yeri değil. Burada bazı problemlerin büyümesi, iletişimsizlik, bazı arkadaşlar için yıpratıcı olabiliyor. Sahra da devam edemeyeceğini söyledi ve kendi isteği ile ayrıldı" dedi.

İLK GİTME ADAYI HAKAN OLDU

Konsey'de yapılan oylamada 7 oy çıkan Hakan 1. gitme adayı oldu. Kısa bir konuşma yapan Hakan "Takdiri ilahi, buraya performans için geldik düelloya ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Kendi performansımı görüp elimden geleni yapmaya çalışacağım" dedi.