Survivor 2024 All Star... CEZALAR AÇIKLANDI, ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI BELLİ OLDU!

Survivor 2024 All Star'da ilk eleme adayı Hakan Hatipoğlu olmuştu. İkinci eleme adayını belirleyecek dokunulmazlık oyununda yarışmacılar arasında gerginlik hat safhaya çıkmış, hem takım içi hem de karşı takımlar kavgalar yaşanmıştı.

Bir önceki bölümden süre yetersiz olduğu için cezalar açıklanamamış sadece ikinci eleme adayı belli olmuştu konseyde. İkinci eleme adayı Mustafa Kemal olduktan sonra bu bölümde Acun Ilıcalı Acun Ilıcalı yarışmacıları dinledikten sonra verilecek cezaları açıkladı.

Heyecan dolu yarışmadan öne çıkanlar şu şekilde:

PINAR YAŞADIĞI TARTIŞMAYI ANLATTI

Pınar Saka, "Bugün seçmeleri yaparken birbirimizle konuşmadan iletişim eksikliği yaşadığımız bir durum söz konusu oldu ve Mavi takımın geri almak için ölüp bittiği Nefise maalesef oyun dışı kaldı.

Kendi aramızda konuşurlarken de ben hafif olduğum için seçtim bana mı yükleniyorsunuz diye Sema söze girdi. Ben ona buradaki konumuz hafiflik ağırlık değil, burada Nefise'nin oyun dışı kalmaması gerekiyordu.

Konuşmadan çıkmayalım diyoruz bunu söylüyoruz sadece ama hafiflik konusuna giriyorsan da çokta hafif değilsin dedim. Sinirlendi, sen böyle birisinin işte, senin hakkında ben biliyorum neler konuşacağımı, neler yapacağımı gibi şeyler söyleyince konuyu orada kapattık.

Sonrasında tabi çadırımıza gittiğimiz zamanda tekrar bu konu konuşuluyordu. Kızlar da tekrar biz kendi aramızda belirleyip ona göre çıkıyoruz konusu konuşuluyordu. Ona kimse bir şey söylemediği halde bana sen kes sesini, sen işine bak, sana mı soracağım?

Tarzında yaklaşımı olunca otomatikman beni tahrik etmiş oldu. Bende ona bir şeyler söylemiş bulundum." dedi.

SEMA KENDİNİ İFADE ETTİ

Sema Aydemir, " Kötü bir niyetim yoktu. Nefise de biliyor zaten ben Nefise'yi dışarıda bırakmak için zaten bir hamle yapmam. Zaten Gizem'le o seçseydi olay buralara gelmiyordu. Ben bunu açıklamaya çalıştım dedim ki, kiloyu konuşmuştuk ya önce üstekinin zayıf olmasını o yüzden bende

Damla'yla yakınız diye seçtim. Sende Gizem'den az değilsin dedi. Gizem'i hem boy olarak hem de kilomuz farklı bizimle. Sonra kavga başladı, işte Hürrem Sultan dönemi bitti. Artık hiçbir şey istediğin gibi olmayacak. Lohusa kadın gibi gelmişsin, bir kurdelen eksik, zorla geldin.

Birincisi ben iki ağır ameliyat geçirdim. Zaten normalde beyaz bir insanım, beyazım diye de birsürü şey söylendi. Hiç kimseye alınmadım. Him kimseye kırılmadım. Çok iyi olduğum dönemde de hiç kimseye böyle davranmadım. Kimsenin kilosuyla nesiyle böyle kırıcı konuşmadım" ifadelerine yer verdi.

'SENDE NE DEĞİŞİM OLDU?'

Kardeşine söylenen sözlerden sonra dayanamayıp Pınar'ın üstüne koşan Seda şu ifadeleri kullandı:

Kardeşlik bağı bu hayattaki en önemli bağdır. Ayrıca biz tek yumurta ikiziyiz. Hiç kimse benim kardeşimin fiziksel görüntüsüyle dalga geçemez, laf sokamaz. O zaman bende sorarım 3 günlük gelmiş Sema, iki ameliyat geçirdi.

Antreman yaptığı süreçte yemeğini bile yapamayan kardeşime ben baktım ama sorarım ki iki aydır sen buradasın sende ne değişim oldu? O her zaman Sema Aydemir'dir. Senin kardeşliğin nasıldır bilmem, benim kardeşliğim böyle.

HAKAN HATİPOĞLU YAŞADIKLARINI ANLATTI

Hakan Hatipoğlu, "Kötü söz için her zaman üzülüyorum söylediğim zaman ama bende çok yüksekken kendimi tutamıyorum. Bugün onu düşündüm söylediğim kavga ya da tartışma anında söylediğim laflar evet kötü söz ama içeriğinde söylediğim şeyler değil.

Belki burada ağzımdan otomatikman çıkıyor. Belki karşı tarafı kırıyor. Hasar veriyor ya bi aksiyona geçmesini sağlıyor. O kelimeyi anlamıyla söylemediğimi düşünüyorum.

Belki kendimi böyle teselli ediyorum ama o lafı içeriğiyle söylemek gibi bir amacım yok. Hiç kimseye karşı, çünkü üzülüyorum." dedi.

'HERKESE VİTESİM BU OLABİLİR'

Ogeday, "Önce bizi izleyenlerden kendi ailemden ve onun ailesinden özür diliyorum. Çünkü bu görüntüleri vermemiz gerekiyordu. 3.sezonumdayım bu zamana kadar hiç bu noktaya gelmedim ama eğer ki benim şahsım üzerinden benim canım kanım dediğim birisine kötü söz kullanıyorlar kimse kusura bakmasın.

Herkes için söylüyorum ve kimseye yapmayacağım için söylüyorum herkese vitesim bu olabilir" ifadeleri kullandı.

YASİN VE ATAKAN ARASINDA GERİLİM

Avatar Atakan, 'El kol sallayarak gelirsen geri dönemeyebilirsin' dedi. Yasin'in davranışlarına cevap verdiği için de Yasin kayıtsız kalamadı. Yasin, 'Hayırdır nereye geri dönemiyorsun' cevabını verdi. İkili arasında küçük çaplı bir gerilim yaşansa da tatlıya bağlandı.

ACUN ILICALI CEZALARI AÇIKLADI

Hakan'a 2 ödül, Bozok'a 2 ödül, Ogeday ve Seda'ya da fiziksel çabalarından ötürü 2 ödül ceza verildi

ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Kırmızı takımdan konseyde en fazla Bozok'un ismi çıktı. Hakan ve Mustafa Kemal'den sonra üçüncü eleme adayı Bozok oldu.