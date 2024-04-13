Survivor 2024 All Star... 5. DÜELLODAN ÇIKAMADI!

Survivor All Star haftanın eleme adayları arasında Mavi takımdan Yasin, Yaman ve Hakan yer alırken, Kırmızı takımdan ise Sercan yer alıyor.

Mücadelelerin ilk turunda Sercan ve Hakan karşılaşırken, diğer eşleşme ise Yasin ve Yaman arasında oldu.

DÜELLO OYUNUNDA İLK TUR TAMAMLANDI!

Yasin ve Yaman arasında gerçekleşen düellonun galibi 5-1'lik skorla Yaman oldu. ve Yaman düello yarışında elemeden kurtulan ilk isim oldu.

Hakan ve Sercan arasındaki mücadelenin kazananı ise 5-4'lük skorla Sercan oldu.

Böylelikle 2. tur karşılaşması Yasin ve Hakan arasında gerçekleşti.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da 2. turda karşı karşıya gelen isim Hakan ve Yasin oldu. Mücadele sonucu Yasin'in 5-3 kazanamasıyla son buldu.

Hakan yarışmaya veda etti.

'BİR SÜRÜ TECRÜBE İLE GİDİYORUM'

Adaya veda eden Hakan Hatipoğlu şu ifadeleri kullandı:

Hazırlıksız geldim bu sezona ve gelince büyük bir sakatlık geçirdim, dönüşte ameliyat olacağım. Elimden geleni yaptım ama performansım geceyle gündüz gibiydi.

Gündüzleri başka bir Hakan, geceleri düelloda başka bir Hakan. Aradaki oyun farkını bugün 63. düello maçıma çıkarak kapattığımı düşünüyorum ama yine Survivor'da cebimde bir sürü tecrübe ile gidiyorum.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Survivor'da düello sonrası ilk dokunulmazlık oyununun oynandığı fragman yayınladı. Bu bölümde Yunus Emre ile Ogeday birbirine ağır ifadeler kullanıyorlar.

Ogeday duydukları karşısında sinirlerine daha fazla hakim olamayarak Yunus'un üstüne saldırıyor. İkiliye takım arkadaşları engel olmaya çalışsa da başarılı olamıyor.

Ogeday ve Yunus Emre fiziksel temasın da olduğu kavga ediyorlar.